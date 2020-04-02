Модель Victoria's Secret попала в больницу с коронавирусом

30-летняя британская модель Victoria's Secret Алексина Грэм рассказала, что была госпитализирована с диагнозом "коронавирус". Об этом пишет Daily Mail.

Модель опубликовала снимок, на котором лежит в маске на больничной койке, и написала о том развивалась болезнь. Она рассказала, что была в самоизоляции со своей семьей в доме в Ноттигемпшире и подчеркивает, что не знает, где подхватила болезнь.

Но однажды утром ей стало очень плохо. "Меня рвало и была диарея. Появилась лихорадка, а потом, когда она спала, у меня начался сильный озноб. У меня кружилась голова, было сложно дышать. Я не могла говорить полными предложениями, мои легкие просто не позволяли мне этого делать. Я не могла есть, самостоятельно вылезти из ванной и встать с постели", - рассказала Алексина.

Она сначала думала, что отравилась, но, когда температура резко подскочила, девушка вызвала скорую, которая отвезла ее в больницу. Ей сделали тест, который подтвердил диагноз. Модель несколько дней провела под капельницей, но, когда ей стало лучше – отправилась домой на карантин.

Алексина попросила своих подписчиков серьезно относится к предостережениям врачей и, без нужды, не выходить из дома, и не контактировать с другими людьми. Девушка особо подчеркнула, что болезнь развивалась стремительно.

Все фото: Instagram alexinagraham

На данный момент в Великобритании насчитывается 29 474 человек, чьи тесты на COVID-19 дали положительный результат. 2 352 человека – скончались.

Как ранее писал Фокус:

Британский принц Чарльз завершил самоизоляцию после того, как врачи сообщили, что он излечился от коронавируса. 71-летний принц Уэльский почувствовал недомогание 21 марта, когда находился вместе с супругой Камиллой в поместье Хайгроув в Глостершире. У него диагностировали коронавирус и в тот же день принц удалился в самоизоляцию в Шотландию. В замок Балморал.