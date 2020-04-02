Ирина Шейк нарушила самоизоляцию с новым бойфрендом

34-летняя супермодель нарушила режим самоизоляции, рекомендованный жителям Нью-Йорка, и отправилась на прогулку с новым бойфрендом, арт-дилером Вито Шнабелем. Об этом пишет Daily Mail.

Папарацци сняли, как Ирина прогуливается с 34-летним Вито по улицам Манхеттена, причем без маски и не соблюдая дистанцию в полтора метра, а потом поднимается в его квартиру. Это первый раз за десять месяцев, когда модель сняли в компании мужчины после расставания с актером Брэдли Купером.

На следующий день Ирину снова сфотографировали у квартиры Вито. Ранее источник, близкий к модели сообщил прессе, что арт-дилер "обожает развлекаться" и "всегда интересовался Ириной Шейк".

Вито, сын известного художника и режиссера Джулиана Шнабеля. Свою первую выставку он организовал в 16 лет, сейчас владеет несколькими галереями и сотрудничает со многими современными художниками.

Амбер Херд и Вито Шнабель

Шнабель и Хайди Клум

Но, кроме этого он известен своими многочисленными и быстротечными романами. Так, в 2014 году он встречался с супермоделью Хайди Клум, а в 2019 – с актрисой Амбер Херд, известной по скандальному браку с Джонни Деппом.

Как ранее писал Фокус:

Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались в 2019 году. Шейк и Купер вместе воспитывают дочку Лею. Никаких комментариев о своем расставании пара давать не будет, но журналисты выяснили, что у них не совпали взгляды на совместную жизнь: Ирина всегда хотела быть в центре внимания и обожает появляться на публике, тогда как Брэдли скрытен, и хочет сохранить личную жизнь в тайне.