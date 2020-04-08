"Я была напугана": Синди Кроуфорд рассказала о встрече с принцессой Дианой

Супермодели Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд сейчас находятся в самоизоляции не встречаются лично. Но подруги периодически устраивают онлайн-беседы, которые транслируют в соцсетях. Об этом пишет Daily Mail.

Во время последней беседы Синди Кроуфорд рассказала, как встречалась с леди Ди, тогда еще супругой принца Чарльза и принцессой Уэльской. Принцу Уильяму тогда было 16 лет. И он, как многие подростки того времени, был "влюблен" в Синди и очень хотел с ней познакомиться.

Синди отправилась в Лондон, чтобы поучаствовать в рекламной кампании Пепси, а ее принцесса сама позвонила помощнице модели, чтобы договориться о встрече.

"Я была напугана, - призналась супермодель. – Я ведь не англичанка и совершенно не знала этикета. Но леди Ди была очень скромной и приветливой, так что все прошло хорошо".

Синди также рассказала, что очень долго выбирала наряд. Ей не хотелось выглядеть слишком экстравагантно во время визита в Кенсингтонский дворец и невольно произвести дурное впечатление.

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"Я ее правда любила. И очень рада, что смогла познакомиться и пообщаться с нею", - резюмировала супермодель, говоря о покойной Диане.

Как ранее писал Фокус:

53-летняя Синди Кроуфорд продвигает в соцсетях свой бренд антивозрастной косметики и снимается в откровенных фотосессиях для модных журналов. Так, последняя новинка ее марки Meaningful Beauty (Значимая красота) – это патчи под глаза.