Появились первые кадры со съемочной площадки фильма "Дюна"

В Сети появились первые кадры со съемочной площадки грядущего фильма "Дюна" по одноименному роману Фрэнка Герберта. Премьера фильма должна состоятся 18 ноября 2020 года. Об этом пишет Vanity Fair.

Легендарный роман 1965 года является одиним из самых известных научно-фантастических романов XX века.

Действие "Дюны" происходит в галактике далекого будущего под властью межзвездной империи, в которой феодальные семейства владеют целыми планетами. "Дюна" рассказывает историю молодого аристократа по имени Пол Атрейдес, чья семья получает в управление планету Арракис. В пустынях Арракиса добывают особое вещество — "пряность", необходимое для космических перелётов. После военного переворота Пол вынужден скрываться среди жителей пустынь — фременов — и в итоге поднимает их на священную войну против империи.

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В последующие годы Герберт написал ряд романов-продолжений — цикл, известный под названием "Хроники Дюны". Роман лег в основу нескольких экранизаций, одна из самых известных – это фильм Дэвида Линча 1984 года. Не смотря на звездный актерский состав – фильм в прокате провалился.

Дени Вильнев взялся за экранизацию произведения, сразу сообщив, что фильмов будет два. Первый расскажет о жизни Пола Атрейдса (Тимоти Шаламе), который должен будет сплотить фременов (аборигенов пустыни).

Все фото: Vanity Fair

Также в фильме снимаются Зендая (фременка Чани), Джейсон Момоа (Дункан Айдахо – оружейный мастер Дома Атрейдес), Хавьер Бардем (Стилгар – вождь фременов) и многие другие известные актеры.

Как ранее писал Фокус:

Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал во время подкаста Pure Cinema, что всерьез задумывается над тем, чтоб превратить свой фильм "Однажды в Голливуде" в роман. И даже уже делает первые заметки.