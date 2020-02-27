Две женщины создали фильм о побеге из Саудовской Аравии

Весь видеоряд отснят женщиной, которая готовилась сбежать из Королевства

В последнее время участились скандалы, связанные с побегами женщин из Саудовской Аравии. Дома они находятся на бесправном положении и полностью зависят от воли своих отцов и мужей. Немецкий режиссер Сюзанна Регина Морес и Муна из Саудовской Аравии сняли фильм о побеге из Эр-Рияда. Об этом пишет Variety.

Фильм называется "Саудовская беглянка" и рассказывает историю 26-летней Муны, молодого дизайнера, жизнь которой полностью контролируется мужчинами. Когда ей угрожает договорной брак с человеком, которого она даже никогда не видела, Муна решает сбежать. Фильм был полностью отснят на смартфон Муны и сопровождается ее рассказом о жизни женщины в Саудовской Аравии.

Единственный шанс покинуть Саудовскую Аравию Муне представился во время медового месяца, когда она уехала с мужем в Абу-Даби.

Сюзанна вынашивала идею фильма о жизни женщины в Саудовской Аравии несколько лет, пыталась получить визу, но каждый раз безуспешно. В апреле 2019 года режиссер связалась с активистом из Саудовской Аравии, который проживает в Европе, ведет блог и закрытую чат-группу, которая поддерживает женщин, пытающихся покинуть Королевство Саудовская Аравия.

Сюзаннна общалась с женщинами, состоявшими в группе, они рассказывали о свои истории о повседневной жизни в Саудовской Аравии: домашнем насилии, лишении свободы в собственных домах, отсутствии свободы выбора и невозможности принять решение без согласия опекуна-мужчины. Но никто не соглашался снять свою подготовку к побегу, пока Сюзанна не познакомилась с Муной.

Режиссер Сюзанна Регина Морес и Муна/Фото: berlinale

Та была полна решимости рассказать свою историю, и начала снимать в тот же день, когда связалась с Сюзанной. До ее побега оставалось пять недель. Все это время она общалась с Сюзанной, присылала записи, удаляя со своего смартфона. А когда Муна была в безопасности, режиссер наняла переводчиков, чтобы перевести все, что происходит на видео, так как арабского она не знала.

Работа была закончена за три месяца. Фильм был представлен на юбилейном, 70-м Берлинском кинофестивале в этом году. Причем Муна смогла прийти на премьеру и встретиться с режиссером, рассказавшей ее историю.

Как ранее писал Фокус:

Саудовская принцесса, критиковавшая режим в стране, бесследно пропала. Принцесса Басма — младшая дочь бывшего короля Сауда, который правил страной с 1953 по 1964 год. В 1988 году она вышла замуж за представителя семьи аш-Шариф. У супругов родилось пятеро детей. В 2007 году принцесса развелась с мужем. С того времени она проживала в Лондоне, активно сотрудничала с международными правозащитными организациями и выступала за реформирование социальной сферы на родине, в том числе за расширение прав женщин.