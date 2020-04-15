Брайан Мэй сыграл на крыше своего дома в поддержку благотворительного проекта
Брайан Мэй, гитарист культовой группы Queen, записал сингл в поддержку своего благотворительного проекта, организованного совместно с рок-группой Kings Daughters. Об этом пишет Daily Mail.
72-летний гитарист для записи взобрался на крышу своего дома в Кенсингтоне, Лондон, повторив собственное выступление 2002 года на крыше Букингемского дворца. Тогда Брайан играл God Save The Queen на концерте, посвященном золотому юбилею королевы Елизаветы.
Сейчас Брайан помог с записью сингла Get Up девичьей рок-группе Kings Daughters, продюсером которой является.
Брайан Мэй и группа Kings Daughters/Фото: brianmayforreal
Песня, которая будет представлена сегодня, должна будет поддержать тех, кто находится в самоизоляции. А также 10 процентов от продажи сингла пойдет в фонд поддержки людей, страдающих психическими расстройствами.
Как ранее писал Фокус:
- Британский музыкант Брайан Мэй, гитарист группы Queen, приехал в австралийский штат Квинсленд и устроил гитарный концерт для коалы, которая пострадала в лесных пожарах. С коалой по имени Bear (Медведь) Брайан устроил целую фотосессию. А потом сыграл ей на гитаре, пока коала отдыхала у него на плече.
- Известный украинский симфонический оркестр PRIME Orchestra присоединился к всемирной акции "Оставайся дома" (#StayAtHome) и записал видеоклип в поддержку всех, кто вынужден из-за пандемии коронавируса оставаться в самоизоляции. Использовали музыканты для этого свои смартфоны.