Брайан Мэй сыграл на крыше своего дома в поддержку благотворительного проекта

Брайан Мэй, гитарист культовой группы Queen, записал сингл в поддержку своего благотворительного проекта, организованного совместно с рок-группой Kings Daughters. Об этом пишет Daily Mail.

72-летний гитарист для записи взобрался на крышу своего дома в Кенсингтоне, Лондон, повторив собственное выступление 2002 года на крыше Букингемского дворца. Тогда Брайан играл God Save The Queen на концерте, посвященном золотому юбилею королевы Елизаветы.

Сейчас Брайан помог с записью сингла Get Up девичьей рок-группе Kings Daughters, продюсером которой является.

Брайан Мэй и группа Kings Daughters/Фото: brianmayforreal

Песня, которая будет представлена сегодня, должна будет поддержать тех, кто находится в самоизоляции. А также 10 процентов от продажи сингла пойдет в фонд поддержки людей, страдающих психическими расстройствами.

Как ранее писал Фокус:

Британский музыкант Брайан Мэй, гитарист группы Queen, приехал в австралийский штат Квинсленд и устроил гитарный концерт для коалы, которая пострадала в лесных пожарах. С коалой по имени Bear (Медведь) Брайан устроил целую фотосессию. А потом сыграл ей на гитаре, пока коала отдыхала у него на плече.