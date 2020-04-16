Взрывающиеся бабушки и ожившие вирусы. Как пандемия COVID-19 повлияла на рынок рекламы

Коронавирус сильно изменил привычное течение жизни, и это отразилось на рекламе: крупные бренды начали адаптировать ее к нынешней ситуации. Сейчас компании жертвуют деньги, производят медицинское оборудование, помогают клиентам справиться с финансовыми трудностями и пытаются рассказать об этом так, чтобы реклама не выглядела, как хвастовство.

Так, всемирно известная компания Budweiser, производящая пиво, выпустил рекламу, в которой ему удалось творчески похвалить передовых работников здравоохранения, сообщить об отмененных спортивных соревнованиях и объявить, что компания направит спортивный бюджет на борьбу с коронавирусом.

В этом ролике названия таких баскетбольных, бейсбольных команд и команд по американскому футболу, как Warriors, Magic, Blues, Yankees, Giants и Angels, используются для описания сотрудников экстренных служб и здравоохранения. Завершает видео слоган: "В этом сезоне мы все одна команда".

В категории информационной рекламы бренды уточняют, что они могут, или не могут предложить в условиях пандемии и карантина. Так, Microsoft с юмором напомнил всем людям, работающим на дому, о функции размытия фона в программе Teams.

Реклама, призванная морально поддержать клиентов, похожа на социальные ролики в неформальном стиле. Jack Daniel’s взял за основу видеозвонки между друзьями и родственниками и показал другие способы общаться во время изоляции. Бренд показывает проблемы, с которыми сейчас сталкиваются все, и напоминает, что его продукт тоже объединяет близких людей.

Особняком стоит социальная реклама, которая должна доступно рассказывать об опасностях, которые подстерегают тех, кто нарушил самоизоляцию и о том, как избежать заболевания коронавирусом. Однако иногда к ее созданию также походят с юмором.

Так, беларуский телеканал ОТН выпустил уже два ролика о "взорвавшейся" бабушке. В одном призывают "любить бабушку на расстоянии" и ограничить общение с детьми, потенциальными переносчиками COVID-19, во время каникул и помимо них. А во втором, вызвавший куда больший резонанс, паникующая из-за пандемии пенсионерка взрывается, потому что "страх подавляет иммунитет и убивает душу". Надо отметить, что оба ролика вышли на государственном канале, так что можно предположить, что они получили одобрение президента Беларуси Александра Лукашенко.

Мэр Киева Владимир Кличко призывая жителей столицы оставаться дома запустить целую рекламную кампанию со слоганом "хватит шастать".

Вторая ракетка Украины и двадцать пятая ракетка мира Даяна Ястремская стала героиней анимационного ролика о противодействии коронавирусу. Мультфильм был выпущен благотворительным фондом "Дія проти пандемії". 19-летняя теннисистка стала героиней ролика, в котором она призывает всех соблюдать правила карантина и меры предосторожности, чтобы не заболеть.

А международное новостное агентство Associated Press коротко и ясно показывает на примере костяшек домино, как важно соблюдать дистанцию.

Во Вьетнаме выпустили ролик с песенкой, рассказывающей о том, откуда появился коронавирус, и как от него уберечься.

В Индии пошли тем же путем, и выпустили целую серию роликов, в которых коронавирус изображен чудовищем. Побороть его можно соблюдением гигиены и социальной дистанцией.

Но некоторые использовали карантинные настроения, чтобы продвигать собственные продукты. Так, Pornhub запустил сайт, на котором порнозвезды моют руки и временно ввел бесплатную премиум-подписку для всех стран. Компания, производящая презервативы, продемонстрировала, как они здорово защищают и от коронавируса в том числе.

А кое-кто, как российский дизайнер Кирилл Караваев, решил делать одежду с лозунгами на злобу дня.

Пока конца карантина не видно, так что нас, скорей всего, ожидает еще много воодушевляющих и странных рекламных кампаний, вдохновленных пандемией коронавируса.

Как ранее писал Фокус:

Дизайнеры демонстрируют стойкость и с готовностью переходя на работу в новых реалиях, причем некоторые модные бренды делают это на волонтерских началах. С каждым днем все больше представителей фэшен-индустрии сообщают о своих благотворительных инициативах с целью помощи населению и медработникам, у которых, как известно, наблюдается невероятный дефицит средств защиты.