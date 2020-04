А вот и солнце: в больнице США включают Beatles, когда спасают пациента с COVID-19

Всякий раз, когда пациент с COVID-19 отключается от аппарата ИВЛ или выписывается из больницы, звучит песня Ливерпульской четверки

В больнице недалеко от Нью-Йорка используют песню The Beatles – "Here Comes the Sun", чтобы порадовать пациентов, которые победили коронавирус.

Об этом сообщает Fox News.

Всякий раз, когда пациент с Covid-19 выписывается из больницы, звучит песня Ливерпульской четверки.

"Это приятный момент для всех нас, он объединяет всех нас, а также радует пациента", – сказала Карли Дауд, менеджер отделения смешанной медицинской онкологии.

Доуд, которая курирует около 50 медсестер и техников, говорит, что она была вдохновлена ​​на создание этой новой традиции в ночь на 28 марта, после того, что она назвала особенно тяжелым днем.

"Я ушла с работы в тот день, чувствуя себя немного тяжело. Знаете, мы у нас увеличилось количество пациентов, и мы видим много вещей, которых мы не видели раньше, очень больных. И персонал эмоциональный. Так что это был один из тех дней, когда вы вышли из своей смены, чувствуя тяжесть в сердце", – говорит она.

В этот день в больнице родился ребенок – когда Дауд работает, из динамиков играют колыбельные.

"Поэтому, когда я уходила с работы той ночью, я услышала колыбельную и подумала: "Ух, разве не было бы здорово, если бы мы знали, когда пациент избавляется от Covid-19 и выписывается домой?", – рассказала она.

После выбора песни был составлен протокол: медсестра будет звонить оператору в любое время, когда пациент с коронавирусом отключается от аппарата ИВЛ или выписывается, она говорит пароль "Код "Солнце" – и будет запущена музыка. Сейчас это официальная больничная процедура.

Первой пациенткой, которой включили песню, была 88-летняя пациентка по имени Рита. Доуд была там, сказала она, и радость была ошеломляющей.

"Неважно, где вы находитесь, вы слышите это, это действительно заставляет вас задуматься… будь то улыбка или все хлопают в ладоши, у нас даже люди плакали, когда слышали это. Это всего лишь момент надежды, который объединяет всех и всю команду. Это действительно означает эту победу над вирусом, и это то, что нам нужно в этот момент неопределенности", – добавила Дауд.

Кроме того, в этой больнице работает украинка Ксения из Мелитополя.

Она рассказала, что во всех больницах существует система кодов для быстрой передачи информации и реагирование на чрезвычайные ситуации. Правила могут отличаться, но коды используются одинаковые по США.

"Все медработники начинают аплодировать, ведь мы знаем, что это прекрасный знак, и ещё один человек поборол COVID и скоро пойдёт на поправку и отправится домой", – рассказала Ксения.

