Майк Тайсон отпраздновал "День марихуаны" и рассказал о своей конопляной ферме

53-летний Майк Тайсон, отметил "День марихуаны", неофициальный праздник, который отмечается 20 апреля в США (4/20, "four-twenty" - так записывается и произносится эта дата). Также этот термин означает время 04:20 и 16:20. В это время представители данной культуры обычно собираются для того, чтобы провести время, покурить коноплю вместе или же обсудить политику государства, в котором они живут, в отношении марихуаны. Об этом пишет TMZ Sports.

Правда, Майк соблюдает режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, так что с друзьями Стивеном Марли, Эрикой Баду и прочими, он "встретился виртуально".

"Я отмечаю это замечательное достижение - 4/20 - наш праздник. Это революция, которая продолжается уже больше 30 лет, и мы достигаем символа нашего успеха в этой гонке", - сказал Майк в комментариях журналисту издания.

Легендарный боксер ранее признавался, что употреблял наркотики, в частности марихуану, и использовал чужую мочу, чтобы проходить допинг-тесты. Но в 2016 году, после того как в Калифорнии была легализована рекреационная марихуана, Тайсон основал компанию Tyson Ranch и конопляную ферму в Эль-Сегундо. Сейчас он строит курорт на горячих источниках, где каждый сможет расслабиться с самокруткой.

Все фото: Instagram tysonranchofficial

Тайсон признался, что начинает свой день с косяка и хотел бы покурить вместе с легендарным музыкантом Бобом Марли. "Я был в его доме на Ямайке. Он был удивительным человеком, я бы хотел с ним встретиться", - сказал Тайсон.

Как ранее писал Фокус:

В прошлом году боксер Майк Тайсон во время записи подкаста признался, что выкуривает марихуаны на 40 тысяч долларов в месяц.