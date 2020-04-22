70-летний Ричард Гир в третий раз стал отцом

В семье 70-летнего Ричарда Гира и его 37-летней жены Алехандры Сильвы — пополнение. Алехандра родила сына. Сейчас семья находится на своем ранчо на самоизоляции в Паунд-Ридже неподалеку от Нью-Йорка. Об этом пишет Hello Magazine.

О беременности Алехандры Сильвы стало известно в ноябре прошлого года. Тогда эта новость также появилась на страницах испанского журнала HOLA!. Примечательно, что жена актера забеременела всего спустя девять месяцев после рождения их с Ричардом первого общего ребенка, сына Александра.

Ричард и Алехандра позируют со своим первенцев в 2019 году

Помимо двух общих сыновей, как у Ричарда, так и у Алехандры есть дети от предыдущих браков. У Гира — старший сын, 20-летний Гомер от актрисы Кэри Ловелл, а у Сильвы — семилетний Альберт от ее бывшего мужа, бизнесмена Говинда Фридланда.

Актер познакомился с Алехандрой, испанской журналисткой и политической активисткой еще в 2014 году. И поженились в 2018 году, после того как развелись и уладили все юридические вопросы со своими супругами. Роскошная свадьба состоялась на ранчо Ричарда, где теперь они живут вместе с детьми.

Свадьба Ричарда и Алехандры в 2018 году

СМИ сообщают, что Гир долгое время ухаживал за Алехандрой и буквально засыпал ее цветами.

"Я самый счастливый человек во Вселенной. Как может быть иначе? Я женат на красивой женщине, которая умна, чувственна, терпелива, умеет прощать и любит помогать людям. А еще она прекрасно готовит и делает лучшие салаты в мире", — рассказывал о своей жене Ричард в одном из интервью.

Алехандра также описывала Гира, как самого "скромного, внимательного, ласкового, щедрого и заботливого мужчину на земле".

Как ранее писал Фокус:

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