Стал известен победитель шоу "Голос Країни 2020"

18-летний Роман Сасанчин стал победителем 10 сезона шоу "Голос країни" на телеканале 1+1. Суперфинал прошел 26 апреля.

Во время слепых прослушиваний Сасанчин исполнил песню Алесандро Сафины Luna Тu. К нему повернулись все тренеры. В качестве наставника он выбрал Тину Кароль.

Из-за пандемии коронавируса финал проекта состоялся в особом формате, учитывая важность соблюдения всех условий карантина.

Ведущие находились в изоляции и появлялись на сцене как голограммы, участники по одному выступали на сцене, а тренеры находились по домам. По результатам зрительского голосования именно Роман Сасанчин стал победителем шоу "Голос країни".

Выступление Романа Сасанчина в финале "Голос країни", 26.04.20

Роман Сасанчин ранее победил во втором сезоне шоу "Голос.Дети".

Команда Тины Кароль в финале состояла из таких участников: Ольга Мельник, Даниэль Салем, Дарья Полоротова и Анна Трубецкая. А также – Роман Сасанчин, которого Тина во время одного из предыдущих этапов "украла" у Дана Балана.

В команде Монатика за победу боролись Сергей Роман, Мелен Паса, Юрий Самовилов, Сергей Асафатов и Лида Ли.

В команде Дана Балана - Анастасия Балог, Индира Едильбаева, Дарья Петрожицкая, Назар Яцишин и Мария Кондратенко, которую он "украл" у Димы Монатика.

В команде Потапа и Насти Каменских - Юлия Коровко, Ерлан Баибазаров, Анастасия Картвелишвили, Максим Перепелица и Катерина Степура, которые стали дуэтом и также – Виталий Окс, которого тренеры забрали из команды Тины Кароль.

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