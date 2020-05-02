Массивные обручи и прилизанные волосы. Как изменится мода на прически после карантина

Велика вероятность того, что женщины выйдут из самоизоляции не только с очень чистыми руками, но и с неприлично прилизанными волосами. А поскольку гладкие прически и до карантина считались трендом сезона, велика вероятность, что мода после коронавируса будет развиваться в этом же направлении, помогая владелицам волос как можно реже трогать лицо руками. На что будут похожи модные прически 2020 после карантина, разбирался Фокус.

Гладкие прически с мокрым эффектом

Многие специалисты бьюти-среды прогнозировали моду на гладкие укладки с мокрым эффектом еще задолго до введения карантина. Сегодня это стало не просто данью моде, но и практической необходимостью, так как любая прическа должна оставаться нетронутой все то время, пока ее владелица находится вне дома с потенциально загрязненными руками.

Помимо прочего, гладкая укладка удобна, поскольку помогает убрать волосы с лица. С ней вы также можете делать низкие и высокие хвосты, создавать образы с гладкими распущенными волосами. Декорировать прически можно крупными резинками (они снова в моде) или заколками. Также никто не отменял пучки, которые из-за карантина стали актуальны как никогда прежде.

Аксессуары и украшения для причесок на длинные волосы

Обручи на голову также неплохо справляются с волосами и помогают удерживать пряди от попадания на лицо. Вообще, этот аксессуар стал актуальным еще в прошлом сезоне. А теперь он просто жизненно необходим. Стилисты отдают предпочтение массивным обручам, хотя и тонкие варианты также будут актуальными.

Короткая стрижка

Мода не впервые встречает короткими стрижками всевозможные мировые катаклизмы. Короткие волосы были в моде после Первой и Второй мировых войн, масштабных эпидемий 1960-х годов. Эта пандемия не станет исключением. Многочисленные фотосессии в глянце уже транслируют тренд на каре, боб-каре и совсем короткие стрижки – пикси. Тенденция объясняется тем, что на первый план выходят задачи, почти не оставляющие времени на сложные укладки или прически с длинными волосами.

Стрижка шегги

Тренд родом из далеких 1970-х. Иногда такую модную прическу называют художественным беспорядком, так как ее отличает намеренная небрежность. Но необходимо помнить, что такая стрижка требует использования филировочных ножниц, которые плохо влияют на тонкие волосы. Следовательно, такая прическа подойдет девушкам с плотной структурой волос.

Прически с челкой

Долгое время условная "шторка" на лоб пребывала в топе антитрендов. И хотя она не слишком практична в условиях карантина и пандемии коронавируса, в сезоне весна-лето 2020 актуальны все варианты челок – от рваной до объемной. Исключение составляет, пожалуй, только укороченная челка "под горшок". Но стоит не забывать об особенностях овала лица, ведь такой элемент прически подходит далеко не всем. Наиболее выигрышно прически с челкой смотрятся на овальных лицах, визуально укорачивая их.

Плетение кос

А точнее, двух косичек. Пожалуй, это одна из самых модных причесок сезона. Еще в прошлом году во время сезонных показов дизайнеры уделяли косичкам немало внимания. Однако плетение сложных причесок из мелких косичек в стиле бохо отходит на второй план, занимая более нишевые позиции. Конечно, такие варианты укладок не теряют актуальности никогда, но из мейнстрим-трендов сложные прически с косичками все-таки ушли.

Платки на голову, как у Грейс Келли

Если мы обратимся к главным референсам моды 1960-х годов, то обнаружим, что платки были главным головным аксессуаром экрана и уличной моды вообще. В нынешнем году они вновь претендуют стать чуть ли не главным элементом женского гардероба. Причиной для этого стали все те же пандемийные тренды, повлекшие за собой ленивое отношение к внешнему виду. Правда, стоит признать, что шелковый платок всегда был признаком высокого стиля и принадлежности к аристократии. Одной из главных "носительниц" платка в истории моды прошлого века стала Грейс Келли, которая редко появлялась на публике без этого эффектного аксессуара в сочетании с крупными солнцезащитными очками.

Шляпы с широкими полями

Шляпы становятся популярными по той же причине, что и шелковые платки. Ежедневные заботы и вынужденно сокращенные бюджеты оставляют мало времени и возможностей регулярно посещать парикмахера, тогда как эффектная шляпка спасет положение и выручит в случае, если вы не можете разнообразить гардероб регулярно.