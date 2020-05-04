Кейт Миддлтон неожиданно поздравила британку с рождением первенца

Во время пандемии коронавируса видеозвонки стали едва ли не главным средством связи для людей, и британская королевская семья здесь не исключение. Так, Кейт Миддлтон сделала сюрприз молодым родителям в одном из лондонских родильных отделений. Кейт связалась с парой по видеосвязи и поздравила ее с рождением ребенка. Об этом пишет Glamour.

"Очень рада с вами познакомиться! Это наверняка первенец! Прежде всего, мои поздравления! Это мальчик или девочка?", - спросила герцогиня, а узнав, что у пары родился мальчик, отметила, что он "очень милый".

Также герцогиня пообщалась с персоналом больницы, ведь звонок был приурочен к Неделе психического здоровья матерей. Она проходит в Великобритании с 4 по 11 мая, а ее цель — повысить осведомленность в обществе о психологических проблемах, с которыми сталкиваются женщины во время и после беременности.

Так что, Кейт поговорила с акушерками, медицинскими работниками и ведущими экспертами о проблемах и воздействии, которые пандемия коронавируса оказывает на молодых и будущих мам.

Миддлтон поинтересовалась, какие аспекты вызывают опасения, и одна из работниц ответила, что серьезной проблемой становится не только страх заражения, но и самоизоляция, а также социальное дистанцирование, ведь большинство женщин не могут встречаться со своими друзьями и родственниками до рождения малышей и после родов.

Кейт также расспросила работниц больниц об их самочувствии и том, как они справляются с нагрузкой в это непростое время, и поблагодарила их за работу, которую они делают.

Как ранее писал Фокус:

Кейт Миддлтон показала, как работает из дома. Герцогиня общалась по телефону с организациями, чьим патроном она является. Так, герцогиня на прошлой неделе созванивалась с Кэтрин Рош, генеральным директором организации Place2Be.