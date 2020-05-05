85-летняя Джуди Денч снялась для обложки Vogue

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Британская актриса стала самой возрастной героиней обложки глянца

Легендарная британская актриса стала звездой обложки июньского номера британского издания Vogue. Таким образом, актриса стала самой возрастной героиней глянца в истории существования журнала. 

Главный редактор издания Эдвард Эннинфул прокомментировал свой выбор лица обложки так: "она - одна из самых любимых граждан нации. Я не могу передать вам, как я рад видеть даму — командора Ордена Британской империи Джуди Денч, неоспоримую королеву сцены и экрана, снявшуюся для своей первой обложки Vogue в возрасте 85 лет", - поделился эмоциями Эннинфул в своем Instagram. 


Съемка для обложки журнала состоялась в начале марте текущего года, еще до начала карантина, а интервью актриса дала уже во время самоизоляции. В ходе разговора с журналистом, Джуди Денч поделилась мыслями относительно коронавируса, периода карантина и рассказала как, по ее мнению, изменится мир в ближайшее время.

"Я уверена, что чувствую себя так же, как и все остальные, такие беспрецедентные времена довольно трудно постичь. Что хорошо — так это то, что это заставило многих людей осознать затруднительное положение других людей, которые совершенно одиноки. Если из этого выйдет много доброты, то это будет плюсом, — считает актриса.

Как ранее писал Фокус:

  • Кейт Миддлтон показала, как работает из дома. Герцогиня общалась по телефону с организациями, чьим патроном она является. Так, герцогиня на прошлой неделе созванивалась с Кэтрин Рош, генеральным директором организации Place2Be.


 

 