"Меняющие код игры": Бэнкси нарисовал картину для британской больницы

Новая работа таинственного художника Бэнкси появилась в больнице английского города Саутгемптон. Это одноцветный рисунок площадью один квадратный метр. Он был повешен в фойе больницы, недалеко от дверей отделения реанимации. Об этом пишет Daily Mail.

На рисунке - мальчик в комбинезоне, сидящий у мусорной корзины, куда он уже выбросил фигурки супергероев Спайдермена и Бэтмена. Произведение носит название "Меняющие код игры" (Game Changer), об этом художник написал в своем Instagram.

Теперь его воодушевляет новая супергероиня - медсестра Национальной службы здравоохранения Великобритании.

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Рука медсестры вытянута вперед, она как будто летит по воздуху в позе Супермена. На ее лице медицинская маска, на спине - накидка, на фартуке - красный крест (единственный цветной элемент картины).

Художник оставил врачам послание: "Спасибо за то, что вы делаете. Надеюсь, картина поможет сделать это место ярче, хоть она и черно-белая".

Фото: Instagram banksy и Paula Head

Работа провисит в больнице до осени, после чего ее продадут с аукциона, выручка от продажи пойдет Национальной службе здравоохранения.

Пола Хед, глава фонда, управляющего больницами Саутгемптона, отметила, что несколько работавших в больнице врачей стали жертвами эпидемии коронавируса.

"То, что Бэнкси выбрал именно нашу больницу, чтобы отдать должное вкладу всех сотрудников службы здравоохранения в это беспрецедентное время, - большая честь", - сказала она. Также Пола отметила, что не знает, когда именно картина Бэнкси появилась в больнице: "Мы не могли поверить, что всемирно известный художник выбрал именно нас. Мы очень рады! В больнице весь интерьер однотонный, а такой красивый рисунок на стене просто греет сердце", - рассказала Пола в интервью.

Как ранее писал Фокус:

Знаменитый британский художник стрит-арта Бэнкси нарисовал в своей ванной комнате крыс, устроивших там погром. "Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома", – прокомментировал он произведение, которое создал в условиях самоизоляции из-за коронавируса. На стенах и предметах обстановки ванной комнаты изображены крысы.