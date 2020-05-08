Кейт Миддлтон стала гостьей утреннего шоу и рассказала о жизни в самоизоляции

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон неожиданно появилась по видеосвязи в гостях у ведущего британского телевизионного шоу This morning Филиппа Шофилда. В ходе интервью, герцогиня рассказала о своем новом фотопроекте Hold Still, пандемии коронавируса и о том, как ее семья справляется с правилами самоизоляции.

"Спасибо, все хорошо. Это очень необычно. Я уверена, что вы сами, ваши семьи и все остальные люди испытывают те же чувства. Мы увязли в домашнем обучении. Это действительно беспрецедентные времена. Но мы в порядке, спасибо, что спросили", - ответила герцогиня Кембриджская на вопросы ведущего.



Также, Кейт Миддлтон добавила, что ежедневно общается с другими членами королевской семьи по видеосвязи и самостоятельно занимается обучением детей. "Джордж очень расстраивается, потому что он хочет заниматься всеми проектами Шарлотты. Сэндвичи в виде пауков гораздо веселее, чем грамота!", - пошутила она.

В настоящее время Кейт Миддлтон занимается новым проектом, цель которого — продемонстрировать, как британцы переживают пандемию коронавируса. Она призвала людей всех возрастов представить фотографии, которые лучше всего отражают настроение, надежды и страхи во время карантина.

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