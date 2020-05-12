Сегодня участники "Евровидения" проведут онлайн-концерт

YouTube и Европейский вещательный союз (EBU) вместе создали проект “Eurovision Song Celebration 2020” в двух частях, который посвятили песням и исполнителям "Евровидения 2020". Об этом сообщают на сайте музыкального конкурса.

Премьера состоится во вторник, 12 мая в 22:00 по киевскому времени. Второе шоу состоится в четверг, 14 мая, в 22:00. Также будет специальный онлайн-концерт под названием "Евровидение: Европа сияет светом", который будет показан 16 мая, при участии групп из Нидерландов. Именно в этой стране должен был состоятся музыкальный конкурс этого года, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

Во время этого проекта будут представлены все песни исполнителей Евровидение 2020, а также контент от авторов YouTube, в частности интервью с исполнителями. И музыкальные номера от поклонников шоу, которые записывали свои номера дома и присылали видеоролики организаторам. Было прислано более 900 музыкальных номеров.

В первой трансляции также можно будет увидеть выступление участницы от Украины группы Go_A.

Организаторы "Евровидения 2020" подчеркнули, что рассматривали различные варианты проведения конкурса, однако его решили отложить до 2021 года. Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая.

Как ранее писал Фокус:

На конкурсе "Евровидение-2019" победил участник из Нидерландов Duncan Laurence.