Наследный герцог Люксембурга Гийом показал первые фото своего сына

38-летний наследный герцог Люксембурга Гийом и 36-летняя герцогиня Стефания впервые стали родителями — у них родился сын Шарль, который уже находится с родителями дома. Первые фотографии наследника были сделаны во время его выписки вместе с мамой из родильного отделения. Об этом пишет Luxembourg Times.

Герцогиня Стефания вышла из роддома имени Великой княгини Шарлотты с ребенком на руках и в защитной маске (в таких же были все врачи, сопровождавшие ее, и принц Гийом). По сообщениям прессы, монаршая чета, поблагодарив медицинских работников и сделав серию снимков, уехала в замок Фишбах, что в центре Люксембурга.

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Позже счастливый отец показал несколько снимков первенца на официальном Twitter герцогской семьи.

Все фото: Twitter Cour Grand-Ducale

Их сын, Шарль Жан Филипп Жозеф Мария Гийом, является вторым в очереди на престол. Принц Гийом уже дал небольшое интервью прессе.

"В нашей жизни наступил самый потрясающий день. Возможность стать отцом и матерью — самая волшебная вещь для пары", — сказал герцог.

Как ранее писал Фокус:

48-летний изобретатель и бизнесмен Илон Маск стал отцом в шестой раз. Его подруга, певица Граймс, родила мальчика вечером 4 мая. Об этом Маск сообщил в Twitter, отметив, что "мать и сын в порядке". Имя младенца, дословно "X Æ A-12 Маск".