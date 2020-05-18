Песня группы ABBA признана величайшей в истории Евровидения

Песня шведской группы ABBA Waterloo признана величайшей композицией в истории международного песенного конкурса Евровидение. Об этом говорят результаты опроса, который провели среди телезрителей BBC.

С этой песней музыканты из Швеции победили на конкурсе в городе Брайтон (Великобритания) в 1974 году. После этого композиция возглавила британские и мировые чарты и стала первым шагом на пути к всемирной известности группы.

Всего в мире было продано более шести миллионов копий песни Waterloo, а АВВА позже была названа одной из самых великих групп в истории поп-музыки.

Как ранее сообщал Фокус:

18 марта песенный конкурс "Евровидение-2020" официально отменили из-за пандемии коронавируса. Организаторы сообщили, что в следующем году каждую страну могут представлять те же конкурсанты, но обязательно с новой песней.