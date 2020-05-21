Сальма Хаек собирает деньги для женщин, пострадавших от насилия во время карантина

Голливудская знаменитость и супруга Франсуа-Анри Пино Сальма Хаек сообщила о старте нового проекта под названием #StandWithWomen, целью которого является поддержка и помощь женщинам, которые пострадали от домашнего насилия в период карантина. Об этом она сообщила в своем Instgram.

Согласно исследованиям "ООН-Женщины" и ВОЗ, количество случаев домашнего насилия над женщинами значительно возросло в разгар пандемии, которая закрыла по домам миллионы семей.

Актриса запустила акцию по сбору средств для целевых организаций: Chayn Italia, Equality Now, Rosa Fund и других компаний по всему миру. Также, являясь членом совета директоров Kering, Хайек поспособствовала пожертвованиям конгломерата в проект. Внес свою лепту и бренд Gucci: марка передала два миллиона евро в рамках инициативы "Это наше общее дело".

"Сейчас как никогда нужно объединиться, чтобы защитить здоровье, безопасность и человеческие права девочек и женщин по всему миру. Мы выражаем солидарность с женщинами всего мира, чтобы положить конец насилию по гендерному признаку. Мы выражаем солидарность с женщинами всего мира, потому что на кону прогресс, которого мы добились в долгой борьбе за гендерное равенство", – призывает в своем обращении Сальма.

Как ранее писал Фокус:

48-летний изобретатель и бизнесмен Илон Маск стал отцом в шестой раз. Его подруга, певица Граймс, родила мальчика вечером 4 мая. Об этом Маск сообщил в Twitter, отметив, что "мать и сын в порядке". Имя младенца, дословно "X Æ A-12 Маск".