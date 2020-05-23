Совершенно другой человек. Хлои Кардашьян сделала пластику и изменила внешность
Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян вызвала ажиотаж среди своих фанатов, опубликовав фото с новым цветом волосом, на котором она выглядит совсем не так, как обычно. В ответ ее обвинили в том, что она побывала у пластического хирурга.
И хотя новый вид может быть результатом использования макияжа, фотошопа и фильтров, многие фаны обеспокоились, что этим дело не ограничилось.
Один из подписчиков написал, что внешность Хлои Кардашьян способна меняться также сильно, как у Скарлетт Йохансон в разных ролях, а другой предположил, что с такой внешностью она может посоревноваться с Кайли Дженнер на роль новой Ким Кардашьян всей семейки.
Другой фанат пишет: "Хлоя Кардашьян выходит из карантина совсем другим человеком. Ух ты!".
Хлои Кардашьян Год назад. Фото: Jen Lowery / SplashNews.com
Другие подписчики предположили, что всему виной излишний "фотошоп", а сама звезда утверждает, что ее новывй внешний вид сводился к хорошему макияжу.
Как ранее сообщал Фокус:
- Бренд корректирующего белья Skims, принадлежащий Ким Кардашьян, приступил к производству бесшовных защитных масок для лица.
- Ким Кадашьян выставила на продажу свой минималистичный особняк в Лос-Анджелесе. Недвижимость звезда приобрела два года назад.