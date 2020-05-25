Злоумышленник пытался украсть картину Бэнкси, которую художник подарил британскому госпиталю

6 мая знаменитый и таинственный художник Бэнкси подарил госпиталю в Саутгемптоне картину. Произведение носит название "Меняющие код игры" (Game Changer). И она висела у лифта, радуя врачей, пациентов и посетителей. А на днях мужчина, имя которого не разглашается, пытался ее украсть. Об этом пишет Daily Mail.

Картину Бэнкси, изображающую мальчика, играющего с куклой медсестры в образе супергероини, уже оценили в пять миллионов фунтов стерлингов.

Подозрительного типа, который прохаживался у картины несколько раз, заметили охранники на камерах видеонаблюдения. А когда он появился в защитном костюме и стал производить какие-то манипуляции у произведения Бэнкси, его задержали и обнаружили при нем дрель, при помощи которой он собирался снять картину со стены.

Картина Бэнкси останется в больнице общего профиля в Саутгемптоне до осени. А потом ее продадут на аукционе, чтобы собрать деньги для Национальной службы здравоохранения.

Как ранее писал Фокус:

Пола Хед, глава фонда, управляющего больницами Саутгемптона, отметила, что не знает, когда именно картина Бэнкси появилась в больнице: "Мы не могли поверить, что всемирно известный художник выбрал именно нас. Мы очень рады! В больнице весь интерьер однотонный, а такой красивый рисунок на стене просто греет сердце", - рассказала Пола в интервью.