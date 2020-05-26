Рэпер Eminem опубликовал для фанатов свой номер телефона

Американский рэпер Eminem опубликовал личный номер телефона в своем аккаунте в Twitter и призвал фанатов писать ему письма.

Рэпер написал: "Дорогой Стэн, я хотел написать тебе раньше, но я просто был занят. Напиши мне, я отвечу тебе, 313-666-7440".

Сообщение отсылает к популярному хиту двадцатилетней давности Stan, который повествует о выдуманном фанате Эминем по имени Стэн. Он пишет рэперу депрессивные и угрожающие письма. Трек записан совместно с певицей Dido.

В посте после номера телефона стоит ссылка – https://my.community.com/Eminem, перейдя по которой поклонники будут переадресованы на службу my.community, позволяющую фанатам задавать вопросы представителям шоу-бизнеса.

Рэпер написал твит вскоре после анонса онлайн-вечеринки на Spotify, на которой можно послушать его 3-й альбом The Marshall Mathers LP (2000 г.). Вечеринка состоится в среду, 27 мая.

Как ранее писал Фокус: