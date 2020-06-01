В Сети появилось видео, на котором Илон Маск поет песню "Трава у дома"

Это дипфейк-видео: с помощью искусственного интеллекта лицо Маска наложили на лицо солиста "Земляне" Игоря Романова.

Ролик с выложил YouTube-пользователь под ником Kolpekzad еще 12 мая, но после успешного запуска космического Crew Dragon видео начало стремительно набирать популярность и распространяться в соцсетях.

Читайте также: Астронавты Crew Dragon перешли на борт МКС

На канале Kolpekzad есть и другие видео с дипфейками. Например, на одном из последних "молодой Дональд Трамп" выступает на детском талант-шоу.

Стоит отметить, что видео появилось в сети еще 16 мая, но популярным оно стало после успешного запуска корабля SpaceX.

Напомним, в субботу 30 мая 2020 года корабль компании SpaceX Маска Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном осуществил старт к МКС. Отметим, что это был первый в истории частный пилотируемый запуск. Стыковка корабля Crew Dragon с МКС 31 мая также прошла успешно.

Как ранее сообщал Фокус:

SpaceX выпустил симулятор стыковки космического корабля с МКС. Симулятор позволят каждому желающему попробовать пристыковать капсулу с экипажем к МКС.