Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле

Бывший губернатор Чукотки и знаменитый российский олигарх Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом "Челси", добавил к коллекции своих дорогих "игрушек" еще одну – самую дорогую виллу в Израиле. Об этом пишет Globes.

Роман Абрамович выкупил виллу, расположенную в курортном городе Герцлия-Питуах, расположенного в 15 километрах от Тель-Авива. Виллу он с 2019 года. Сумма сделки оценивается в 226 миллионов шекелей – это примерно 64 миллиона долларов.

Вилла Абрамовича в Израиле

Имением ранее владел бизнесмен Ленни Реканати, потом он продал ее британскому миллиардеру Алану Говарду. В 2006 году он приобрел два участка земли и объединил их в одно владение. Сделка обошлась ему в 9 миллионов долларов. На продажу дом был выставлен еще два года назад, Говард рассчитывал выручить за него 100 миллионов долларов, но покупателей не нашлось.

Поместье включает в себя основную виллу площадью две тысячи квадратных метров и гостевой дом площадью одна тысяча квадратных метров. Недвижимость расположена на участке земли в 9,5 тысячи квадратных метров.

Говард также вложил солидную сумму в обустройство виллы. В поместье есть теннисный корт и бассейн на гидравлической платформе, который можно превратить в гостевую зону для проведения мероприятий. В подвале дома расположен офис на 10 рабочих мест. Спроектировал оба дома знаменитый израильский архитектор Орли Шрем.

Напомним, что в 2018 году стало известно, что Абрамович получил израильское гражданство и уже успел приобрести там иную недвижимость ранее. Так, в 2015 году он купил за 25 миллионов долларов участок земли с отелем Versano в историческом центре Тель-Авива, а в 2019 году миллиардер приобрел в городе офисное здание площадью 6,5 тысячи квадратных метров со 120 парковочными местами с правом переоборудования его в гостиничный и жилой фонд.

Состояние Романа Абрамовича на данный момент оценивается в 11,3 миллиарда долларов. Он занимает 10-е место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes.

Как ранее писал Фокус:

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