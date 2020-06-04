Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых звезд
Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей на планете. Рейтинг возглавила модель Кайли Дженнер, которая заработала 590 млн долларов.
По данным издания, большую часть прибыли Дженнер получила от продажи 51% своей косметической компании.
Вторую строчку в рейтинге занимает американский исполнитель Канье Уэст, заработавший наибольшую часть доходов от сделки по производству кроссовок Yeezy с Adidas. Его годовой капитал составил 170 млн долларов.
На третьем месте оказался теннисист Роджер Федерер с 106,3 млн долларов. Он стал первым представителем этого вида спорта, занявшим первое место среди спортсменов.
В общей сложности участники рейтинга заработали 6,1 млрд долларов за год. Эта цифра на 200 миллионов долларов меньше, чем в прошлом году.
По данным издания, в общей сложности около 300 млн долларов заплатили звездам и гиганты стриминга. Например, певица Билли Айлиш получила 53 млн долларов. Часть средств музыканты также получали от живых выступлений. Так, в ходе тура Divide Tour певец Эд Ширан собрал 776 млн долларов, побив рекорд группы U2.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2019 году Forbes тоже назвал самую высокооплачиваемую знаменитость за год. Лидером списка оказалась поп-звезда Тейлор Свифт. Певица заработала за год 185 миллионов долларов. Такого показателя ей удалось достигнуть благодаря мировому туру в поддержку ее альбома Reputation, который оказался наиболее финансово успешным в истории США, принеся 266,1 миллиона долларов.
- Недавно журнал Forbes исключил 22-летнюю американскую модель Кайли Дженнер из списка миллиардеров. 29 мая издание публично заявило, что не доверяет данным, полученным о доходах знаменитости ранее, и более не верит, что ее капитал составлял миллиард долларов на момент составления прошлогоднего рейтинга.
- Популярная писательница Джоан Роулинг, известная как автор произведений о Гарри Поттере, признана самым высокооплачиваемым писателем в мире в 2019 году. По данным Forbes, за год Роулинг заработала 92 миллиона долларов.