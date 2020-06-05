Анджелина Джоли отметила день рождения, пожертвовав 200 тысяч долларов на благое дело

Джоли пояснила свой поступок просто – 200 тысяч долларов, которые она пожертвовала Фонду правовой защиты NAACP, должны, по ее мнению, "помочь решить глубокие структурные ошибки нашего общества". Об этом пишет ETonline.

"Права не могут принадлежать какой-то одной группе. Нельзя допускать дискриминацию и безнаказанность, этому нет объяснения или оправдания. Я надеюсь, что мы сможем объединиться как американцы, чтобы решить глубокие структурные ошибки в нашем обществе. Я поддерживаю Фонд правовой защиты NAACP в борьбе за расовое равенство, социальную справедливость и призыв к срочной законодательной реформе", - заявила актриса.

Так, актриса поддержала протестное движение Black Lives Matter, которое сейчас охватило все штаты США.

Также стало известно, как актриса отметила день рождения, кроме того, что пожертвовала деньги. Оказалось, что весьма скромно, в кругу семьи, вместе с шестью своими детьми: 18-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 14-летней Шайло и 11-летними близнецами Вивьен и Ноксом. А со своими близкими друзьями она созвонилась по Zoom — теперь дни рождения многих звезд проходят именно в таком формате.

Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма "Малефисента"/Фото: REX

После смерти Джорджа Флойда, которая вызвала массовые протесты против жестокости полиции по всему миру, Джоли вела со своими детьми сложные, но очень необходимые беседы о расовой несправедливости и дискриминации.



Как ранее писал Фокус:

После громкого развода Анджелины Джоли и Брэда Питта в 2016 году, отношения одной из самых красивых пар Голливуда оставляли желать лучшего. Они боролись за шестерых детей, имущество и даже избегали появляться на одних и тех же вечеринках. Но сейчас все, похоже, приходит в норму. "Сейчас отношения Джоли и Питта лучше, чем когда-либо", - сообщил инсайдер таблоидам.