В Нидерландах возобновились клубные вечеринки
В популярном ночном клубе Doornroosje в городе Неймеген (Нидерланды) снова стартовали вечеринки, которые были приостановлены после вспышки коронавируса. Теперь, гостей рассадили на стулья и запретили им вставать во время пребывания в клубе, чтобы посетители соблюдали необходимую дистанцию. Об этом написал Reuters.
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