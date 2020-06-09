В Нидерландах возобновились клубные вечеринки

В популярном ночном клубе Doornroosje в городе Неймеген (Нидерланды) снова стартовали вечеринки, которые были приостановлены после вспышки коронавируса. Теперь, гостей рассадили на стулья и запретили им вставать во время пребывания в клубе, чтобы посетители соблюдали необходимую дистанцию. Об этом написал Reuters.

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При этом, в клуб пускают не более 30 человек, а диджейские сеты звучат днем, а не ночью. Владельцы заведения предлагали гостям стоять на дистанции 1,5 метра друг от друга, но власти Нидерландов отвергли такой план работы клубов. Снова закрывать заведения не стали, в результате, гости танцевали на стульях.

Уже в следующем месяце клуб Doornroosje предполагают увеличить количество посетителей до 100 и, все-таки, перейти на ночную работу, согласно концепции заведения.

Как ранее сообщал Фокус:

1 июня в Украине начался третий этап выхода из карантина. Разрешается открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.