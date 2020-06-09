Дэниел Рэдклифф выступил против Джоан Роулинг в трансгендерном скандале
Недавний комментарий знаменитой писательницы Джоан Роулинг в твиттере о трансгендерных людях наделало много шума. Знаменитость обвиняют в трансфобии, а некоторые селебрити позволяют себе довольно грубые высказывания в ее адрес. Неожиданно, в их числе оказался звезда фильмов о Гарри Поттере - Дэниел Рэдклифф.
Актер публично поддержал трансгендерных женщин, признав, что его слова могут быть истолкованы как выступление против писательницы.
"Согласно "Проекту Тревора", 78% трансгендерных и небинарных молодых людей рассказали, что они подвергаются дискриминации из-за своей гендерной идентичности. Очевидно, что мы должны сделать многое, чтобы поддержать трансгендерных и небинарных людей, не лишать их идентичности и не причинять им дальнейшего вреда", — заключил он.
Напомним, Роулинг написала в своем Twitter пост в котором язвительно отметила, что ранее для определения таких "людей" было слово. "Люди, которые менструируют. Я уверена, что было какое-то другое слово для этого. Помогите вспомнить. Жанщуны? Жинущики? Женще?", - написала писательница (People who menstruate. I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?).
Как ранее писал Фокус:
- Впервые в истории США, в отборочных турнирах в олимпийскую сборную страны принял участие открытый мужчина-трансгендер 39-летний Крис Мосье. Он занимался дуатлоном и триатлоном и в 2015 году стал первым трансгендерным атлетом в американской сборной в этих видах спорта. Для того, чтобы пробиться на Олимпийские игры, Крис решил попробовать себя в спортивной ходьбе.
- Международный олимпийский комитет (МОК) попал под огонь критики после того, как женщина-трансгендер выиграла первенство по тяжелой атлетике. Для тяжелоатлетки Лорел Хаббард недавние Тихоокеанские игры в Самоа закончились триумфально: два золота и серебро в трех категориях. Однако самоанская соперница Хаббард и многие жители острова в гневе — несколько лет назад Хаббард была мужчиной и состязалась с мужчинами-тяжелоатлетами.