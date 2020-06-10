Кейт Миддлтон наняла личным помощником бывшего дипломата

Кейт Миддлтон пригласила в команду нового ассистента: секретаря — Ханну Кокберн-Лоджи. Об этом пишет DailyMail.

Согласно информации в соцсети LinkedIn, в полномочия Ханна вступила в начале июня 2020 года. В ее функционал будет входить организация рабочего графика герцогини Кембриджской, а в дальнейшем новая сотрудница будет сопровождать супругу принца Уильяма но официальных встречах.

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Ханне уже работала с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Именно отвечала за организацию семидневного королевского тура пары по Индии и Бутану в 2016 году, а также, сопровождала их в поездке. По всей вероятности, герцогиня Кембриджская осталась довольна работой Ханны, и поэтому предложила ей постоянное место при дворе.

Ханна Кокберн-Лоджи имеет 20-летним опыт работы в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества наций. В 2017 году она была награждена орденом Британской империи за заслуги в отношениях между Великобританией и Индией. В 2008 году она удостоилась Королевского Викторианского ордена за свою работу в организации визита королевы Елизаветы II в Словению.

Как ранее писал Фокус:

Оператор, ранее работающий с Меган Маркл на съемках рекламного проекта, рассказал о поведении герцогини Сассекской на съемочной площадке. По его словам, Маркл вела себя как актриса первого эшелона, несмотря на то, что такой не являлась.