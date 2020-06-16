"Нигде": в Швеции откроют самый изолированный ресторан в мире

В Швеции откроют самый изолированный ресторан в мире с красноречивым названием Nowhere ("Нигде"). В заведении будет всего шесть столиков, которые расположат в живописных уголках заповедника под Стокгольмом. Во время пандемии коронавируса возможность отобедать на солидной социальной дистанции обещает принести создателям успех. Об этом пишет ADweek.

Создатель ресторана Мехмет Гюрбюзер говорит, что хотел показать, что необязательно ехать за границу, чтобы открыть для себя что-то новое, в природе тоже можно найти волшебные места, которых раньше даже не замечали.

Шесть столиков на двоих разместят в заповеднике Häringe. Каждый сделан по индивидуальному заказу. Их датская студия дизайна интерьеров Norrmans создала из переработанных материалов и мебели.

Пока известно про месторасположение двух столиков: один будет находится в лесной чаще, второй – на берегу моря. Угощать будут блюдами от шеф-поваров стокгольмского ресторана Garba и безалкогольными винами от Oddbird. Правда пока не поясняют, как будут доставлять тарелки к столикам в лесной чаще.

Суп из цуккини и стейк из трески: одно из блюд, которое будут подавать в ресторане/все фото: Instagram Oddbird

Ресторан заработает 20 августа, но забронировать столик можно будет уже с 22 июня.

Как ранее писал Фокус:

В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.