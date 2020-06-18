Илон Маск опроверг групповой секс с Карой Делевинь и Эмбер Херд

Миллиардер Илон Маск в комментарии нью-йоркскому изданию Page Six опроверг информацию, обнародованную британским таблоидом Daily Mail, о том, что он якобы участвовал в групповом сексе с моделью Карой Делевинь и актрисой Эмбер Херд в доме супруга актрисы Джонни Деппа в 2016 году.

По его словам, они с Карой Делевинь "являются друзьями, но никогда не имели интима".

"Она подтвердит это", – сказал Маск.

Бизнесмен также сообщил, что начал отношения с Эмбер Херд только после ее развода с Джонни Деппом.

Читайте также: Скандальная актриса Эмбер Херд украсила обложку весеннего выпуска журнала Wonderland

"Я хочу еще раз подтвердить, что мы с Эмбер начали встречаться примерно через месяц после ее подачи на развод. Я не думаю, что когда-либо был рядом с Эмбер во время их брака!", – отметил он.

При этом, глава Tesla посоветовал Джонни Деппу и Эмбер Херд "зарыть топор войны и двигаться дальше".

"Жизнь слишком коротка для такого продолжительного негатива. После всего этого никто не скажет, что они хотели бы, чтобы судебная битва длилась дольше!", – сказал Маск.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов компенсации за клеветническую статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. В феврале 2020 года в сеть слили разговор бывших супругов, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

Как ранее писал Фокус:

33-летняя актриса Эмбер Херд снова оказалась в центре скандала. Ее бывшая помощница обвинила звезду фильма "Аквамен" в жестоком обращении. Кейт Джеймс работала с Эмбер в период с 2012 по 2015 год. И постоянно подвергалась психологическому насилию и оскорбления. Кейт рассказала в интервью, что актриса "часто кричала из-за сущих пустяков".