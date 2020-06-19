Об этом сообщает The Guardian.

"С большой грустью актер сэр Иэн Холм скончался сегодня утром в возрасте 88 лет. Он мирно скончался в больнице со своей семьей и опекуном. Он был волшебным, добрым и к черту талантливым. Нам его будет очень не хватать", – заявил агент актера, добавив, что причиной смерти стала болезнь Паркинсона.

Сэр Иэн Холм родился 12 сентября 1931 в английском городе Гудмейс. Был командором Ордена Британской империи, обладателем премии BAFTA и театральной награды "Тони".

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Иэн Холм в фильме "Чужой" в роли Эша

Иэн Холм также исполнил роль в фильмах "Пятый элемент", "Авиатор", "Чужой", "Бразилия", "На западном фронте без перемен", "Из ада", "Послезавтра" и "Оружейный барон". Он также появлялся в трилогии Питера Джексона "Хоббит".

В 1998 году королева Елизавета II посвятила Холма в рыцари. Ему присвоили дворянский титул за вклад в актерское искусство.

Он был номинирован на премию "Оскар" как лучший артист второго плана за роль в ленте "Огненные колесницы" в 1981 году.

Как ранее писал Фокус:

В Нью-Йорке 28 февраля 2019 года в 89 лет скончался знаменитый композитор Андре Превин, обладатель четырех Оскаров и бывший муж актрисы Мии Фэрроу. Именно он написал музыку к музыкальным фильмам "Моя прекрасная леди" и "Порги и Бесс".