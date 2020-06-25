NASA назовет свою штаб-квартиру в честь первой темнокожей женщины-инженера
В Вашингтоне штаб-квартира NASA получит название в честь Мэри У. Джексон, которая стала первой темнокожей женщиной-инженером NASA, и помогла подготовить орбитальную миссию астронавта Джона Гленна в 1962 году. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Джексон, математик и специалист по аэрокосмическим технологиям, начала свою карьеру в вычислительном отделе исследовательского центра Лэнгли в Вирджинии.Во время работы в NASA Джексон был одной из трех женщин, подготовивших орбитальную миссию в 1962 году, когда США впервые вывели человека в космос. Им стал астронавт Джон Гленн.
Штаб-квартира NASA в Вашингтоне
Улица "Скрытых фигур"
Чтобы стать инженером, ей пришлось обратится в суд. Из-за сегрегации и своего пола, она не могла посещать вечерние курсы, предназначенные только для белых мужчин. Но Джексон добилась этого права через суд. И стала первой женщиной и первым афроамериканцем-инженером НАСА.
Жанель Моне в роли Мэри У. Джексон (справа)
В 2015 году она была награждена Президентской медалью свободы, а четыре года спустя Джексон и ее коллеги получили золотые медали Конгресса. В честь математика Кэтрин Джонсон также названо здание в Лэнгли.
В 2016 году вышел фильм "Скрытые фигуры" по одноименной книге Марго Ли Шеттерли, в которой описывается работа афроамериканок, работавших в NASA над космическими проектами. Роль Мэри У. Джексон исполнила певица и актриса Жанель Моне.
В 2019 году улицу перед штаб-квартирой NASA назвали в честь "Скрытых фигур".
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