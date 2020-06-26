Актриса Эмма Робертс ждет первенца

Актриса Эмма Робертс объявила о своей беременности. 29-летняя Эмма ждет ребенка от своего бойфренда, 35-летнего актера Гаррета Хедлунда. Об этом пишет RTE.

Сначала в СМИ появилась информация от инсайдеров, однако в комментариях под снимками Робертс в Instagram в переписку с фанами вступила ее мама, модель Келли Каннингем, которая подтвердила информацию о беременности дочери.

Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд

"Спасибо большое за поздравления! Очень взволнованы", — написала она, а также ответила на вопрос поклонника, правдивы ли слухи о беременности Эммы. На него Каннингем также ответила утвердительно — "Да!!!", — написала она.

Напомним, в 2019 году Робертс рассталась с коллегой по сериалу Американская история ужасов, актером Эваном Питерсом, с которым встречалась семь лет. Спустя некоторое время актриса была замечена на романтическом свидании с новым бойфрендом, который, в свою очередь, ранее состоял в отношениях с актрисой Кирстен Данст, с которой встречался пять лет.

Эмма – дочь звезды боевиков 90-х Эрика Робертса и "красотки" Джулии Робертс. Она снималась в фильмах "Двенадцать" Джоэла Шумахера, комедии "Мы - Миллеры" и фентези "Райские холмы".

Эмма Робертс со своей знаменитой тетей Джулией Робертс/Все фото: Instagram emmaroberts

Кроме этого она снималась в трех сезонах "Американской истории ужасов".

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