Умер Карл Рейнер, звезда фильма "11 друзей Оушена"

О смерти Карла сообщил его сын, знаменитый режиссер Роб Рейнер. Об этом пишет CNBC.

Карьера Карла Рейнера началась семь десятилетий назад на Бродвее. В 1960-х годах он создал "Шоу Дика Ван Дайка" за которое получил пять премий "Эмми".

Карл Рейнер в молодости

Хорошо известен по роли мошенника Сола Блума в фильме "11 друзей Оушена" и его сиквелах. Снимался в таких телесериалах, как "Юристы Бостона", "Доктор Хаус", "Два с половиной человека" и многих других.

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Энди Гарсия (Терри Бенедикт) и Карл Рейнер (Сол Блум) в фильме "11 друзей Оушена"

Карл Рейнер с сыном Робом Рейнером/Фото: Just Jared

Был 64 года женат на певице и актрисе Эстель Лебост, которая скончалась в 2008 году. У них трое детей, которые все сделали успешную карьеру, связанную с искусством. Так, старший сын Рейнера – Роб, известный режиссер, снявший такие хиты, как "Принцесса-невеста" и "Мизери".

Карл Рейнер скончался в понедельник вечером в своем доме в Беверли-Хиллз от естественных причин.

Как ранее писал Фокус:

Режиссер Джоэл Шумахер, художник по костюмам, режиссер и сценарист, скончался вечером 22 июня после годовой борьбы с раком, который ему диагностировали год назад. Он снял такие хиты, как "Огни святого Эльма", "Коматозники", "Призрак оперы", "Двенадцать".