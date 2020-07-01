"Думала, что выйду замуж за цыпочку". Дочь Майкла Джексона рассказала о своей сексуальной ориентации

Выступая вместе со своим очередным бойфрендом в первом выпуске своего нового сериала на Facebook Watch под названием Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn, девушка раскрыла подробности своей сексуальной ориентации и призналась, что никогда не думала, что в конечном итоге остановится на постоянных отношениях с конкретным мужчиной. Об этом пишет The Independent.

"Никогда не думала, что я в конечном итоге останусь с чуваком", – призналась Джексон.

"Думала, что в итоге выйду замуж за цыпочку или… Я встречалась с большим количеством женщин, чем мужчин", – сказала Пэрис.

Джексон также сказала, что многие ее отношения скрыты от публики. Девушка продолжила описывать свою сексуальную ориентацию: "Я говорю, что я гей, потому что я так считаю, но я не считаю себя бисексуалкой, потому что я встречалась не только с мужчинами и женщинами, я встречалась с мужчиной, у которого было влагалище".

Она добавила, что ее отец "чувствовал энергию" в отношении ее сексуальности.

"Я думаю, что он чувствовал энергию и дразнил бы меня так же, как дразнил моих братьев, например: "У тебя есть подруга!", если бы я уставилась на журнал с женщинами слишком долго", – сказала Джексон, добавив, что ей очень повезло иметь принимающую семью.

Как ранее писал Фокус:

В прошлом году Пэрис Джексон пыталась покончить с собой. Утверждалось, что причиной случившегося мог стать выход документального фильма "Покидая Неверленд", в котором короля поп-музыки обвинили в сексуальном насилии над детьми. 22-летняя Пэрис твердо отстаивает позицию о невиновности отца. В 2013 году Пэрис Джексон также пыталась совершить самоубийство.