89-летний почетный президент "Формулы-1" Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом

89-летний бывший руководитель "Формулы-1" Берни Экклстоун и его 44-летняя супруга Фабиана Флози стали родителями. Об этом пишет Daily Mail.

У малыша уже есть имя. "У нас родился сын, которому мы дали имя Эйс. Я так горд!", - уже сообщил счастливый отец. А его жена добавила, что роды прошли очень легко и длились всего 25 минут.

Для Экклстоуна этот ребенок стал четвертым, а вот для Фабианы – это были первые роды.

О беременности Фабианы стало известно в начале апреля. Сам бизнесмен тогда удивился, почему новость о его скором отцовстве вызвала такой ажиотаж в СМИ, и отметил, что счастлив, что у его жены останется наследник, после того как он уйдет из этого мира. Сама Фабиана, которая, по словам Экклстоуна, много лет мечтала о ребенке, сказала, что для нее главное — здоровье малыша.

Большую часть беременности пара находилась на самоизоляции на ферме миллионера в Сан-Паулу — туда они перебрались из-за пандемии коронавируса.

На Фабиане Флози, которая работала вице-президентом по маркетингу Гран-при Бразилии (один из этапов "Формулы-1"), Берни Экклстоун женился в 2012 году.

От первой жены, Айви Бэмфорд, в 1955 году у него родилась первая дочь, Дебора, сейчас ей 65 лет.

Берни Экклстоун с дочерью Деборой

Берни Экклстоун с дочерями Петрой и Тамарой/Фото: REX

От брака с хорватской моделью Славицей Радич у Берни две дочери – 35-летняя Тамара и 31-летняя Петра. Со Славицей бизнесмен развелся в 2009 году.

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