Мадонна запостила свое обнаженное селфи с костылем

Мадонна подписала свое обнаженное селфи "У каждого есть свой костыль". Об этом пишет Daily Mail.

61-летняя поп-звезда в течение всей своей карьеры часто шокировала общественность, фотографируясь в обнаженном виде. Напомним, она выпустила целую книгу под красноречивым названием "Секс" и сейчас готова продемонстрировать, что возраст обнажению не помеха.

Новое селфи поп-дива сделала в ванной комнате, опираясь на костыль. На Мадонне были только трусики и шляпа с блестками.

Певица все еще восстанавливается после травмы колена, которую получила, упав со сцены четыре месяца назад во время своего концертного тура Madame X.

В конце мая Мадонну сняли на выходе из больницы, позже она заявила, что прошла лечение стволовыми клетками. И почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы посетить вечеринку по случаю дня рождения Стивена Кляйна.

Фото: Instagram madonna

Ранее певица сообщила, что сделала тест на антитела к коронавирусу и оказалось, что он положительный. "Я, очевидно, переболела в конце моего парижского тура, более семи недель назад. У меня болела вся труппа, но мы думали, что это грипп и простуда", - отметила Мадонна.

Как ранее писал Фокус:

Мадонна продемонстрировала пользователям сети завидную физическую форму. Певица выложила видео, в котором делает растяжку в чулках лежа на спине.