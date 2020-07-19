В платье бабушки. Появились первые фото с тайной свадьбы принцессы Беатрис

На днях стало известно о свадьбе 31-летней внучки королевы Елизаветы, дочери опального принца Эндрю и Сары Фергюсон, принцессы Беатрис и итальянского аристократа Эдоардо Мапелли Моцци. А сегодня были опубликованы несколько первых снимков с тайной церемонии в Винзорском замке, на которых позируют молодожены на фоне семейной Часовни всех святых в компании королевы Елизаветы и герцога Эдинбургского. Об этом сообщает Daily Mail.

Стоит отметить, что члены королевской семьи держались на "ковидном" расстоянии друг от друга.

Поклонники королевской семьи сразу же отметили выбор платья принцессы Беатрис, который, наверняка, очень польстил ее бабушке: невеста выбрала для церемонии одно из любимых платьев королевы Елизаветы II, созданное дизайнером Норманом Хартнеллом. А сама церемония и образ невесты был вдохновлен свадьбой Елизаветы II и герцога Эдинбургского.

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Свадебный ансамбль принцесса Беатрис дополнила тиарой Queen Mary Diamond fringe, которую носила королева Елизавета в день свадьбы с принцом Филиппом в 1947 году.

По информации таблоидов, церемонию посетило 15 гостей, включая бабушку и дедушку невесты, ее родителей - принца Эндрю и герцогиню Йоркскую Сару, младшую сестру, принцессу Евгению, с мужем Джеком Бруксбенком.

Напомним, свадебная церемония Беатрис откладывалась несколько раз. Сначала из-за отца невесты, принца Эндрю, который осенью прошлого года оказался замешан в секс-скандале , затем из-за продолжительного "мегзита" и информации о разводе старшего внука Елизаветы II. В марте 2020 года стало известно о переносе всей свадьбы, которая была запланирована на конец мая.