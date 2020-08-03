В Норвегии двойник Элвиса Пресли с утра четверга до утра субботы без перерыва исполнял его песни
Норвежец Чьєлл Хеннинг Бьёрнстад под псевдонимом Kjell Elvis более двух суток подряд исполнял песни Элвиса Пресли, установив новый мировой рекорд.
Об этом сообщает DW.
Он пел с утра четверга по утра субботы, 50 часов 50 минут и 50 секунд, несколько раз исполнив весь репертуар Элвиса Пресли.
Каждый час мужчина делал перерыв на пять минут, чтобы выпить горячей воды с медом и лимоном и съесть энергетический батончик. Также он экономил эти перерывы, чтобы позднее больше отдохнуть.
Достижение певца внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Предыдущий рекорд держался 16 лет – с 2004 года. Тогда британец Томас Гейджи пел 43 часа 11 минут и 11 секунд.
Напомним, в США покончил жизнь самоубийством 27-летний внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио.