Певец Тима Белорусских поддержал белорусов со слезами на глазах

Популярный певец Тима Белорусских (настоящее имя – Тимофей Морозов) поддержал белорусов. Он написал в Instagram, что гордится происходящим в стране.

Артист признался, что псевдоним Белорусских взял ради того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о его родине.

"Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими ГОРЖУСЬ, ГОРЖУСЬ, ГОРЖУСЬ", – написал музыкант.

По его мнению, самый миролюбивый, самый искренний, самый честный народ – белорусы.

Свое отношение к происходящему в Беларуси высказывают многие известные личности. Так, белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, призвала Лукашенко уйти в отставку.

Кроме того, жителей Беларуси публично поддержали российский актер Гарик Харламов и актриса Саша Бортич.

Популярный российский телеведущий и шоу-мен Иван Ургант также подержал белорусов, выходящих на массовые акции протеста.