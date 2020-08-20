"Финансовое опекунство" над Бритни Спирс продлили до 2021 года

Бритни Спирс не смогла отстранить отца от контроля над ее бизнесом и личными делами – суд Лос-Анджелеса не внес изменений в условия ее опеки.

Отец Бритни Джейми Спирс остается ее опекуном как минимум до февраля следующего года, передает агентство Reuters.

Отец Бритни Джейми Спирс был назначен ее опекуном в 2008 году после того, как поп-звезда из-за проблем с психическим здоровьем была признана недееспособной. В конце прошлого года, когда у Джейми Спирса случился приступ кишечной болезни, у Бритни Спирс из-за переживаний об отце началось обострение и ее временно поместили в психиатрическую больницу. Должность опекунши временно заняла личный менеджер певицы Джоди Монтгомери.

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Судебное заседание проходило за закрытыми дверями. Адвокат певицы перед закрытым слушанием представил документы, в которых говорилось, что Спирс "категорически против" возвращения отца, чтобы тот контролировал ее дела. Но, как сообщается, в документах не было достаточных обоснований ее позиции.

Возле здания суда около двух дюжин фанатов певицы провели в ее поддержку митинг под тегом #FreeBritney (#СвободуБритни). Собравшиеся уверены, что Бритни лишили основных гражданских прав, когда она не может тратить собственные деньги на своих условиях.

"Сторонники кампании считают, что Спирс держат в плену и что она посылает загадочные сигналы, умоляя ее освободить, через свои учетные записи в социальных сетях, которые обычно состоят из селфи или ее танцев дома", – сообщается в публикации Reuters.

Как мы уже сообщали ранее, условия опеки над Бритни Спирс никогда не предавались широкой огласке. Известно, что капиталом в 60 миллионов долларов и личной жизнью Бритни управляли ее отец и адвокат, услуги которого обходятся по миллиону в год.

В июле этого года к делу подключилась мать Бритни – Линн Спирс, с которой Бритни не общалась более 15 лет. Мама Спирс обратилась в суд с прошением назначить ее распорядительницей состояния ее дочери.