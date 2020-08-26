Кроме джинсов. Какие брюки мы наденем этой осенью

Модные направления наступающего осеннего сезона — демократичность и многофункциональность.

По итогам длительного весеннего карантина дизайнеры приняли решение предложить нам универсальную одежду, которая не будет устаревать из сезона в сезон. Видимо по этой причине в числе самых актуальных брюк мы видим лаконичные модели. Которые, во-первых, будут гармонично интегрироваться в гардеробах абсолютно разных стилей: от сдержанного классического до любого эксцентричного подбора вещей. А во-вторых, одежда будет смотреться вне времени, что позволит нам носить эти вещи не только этой осенью и зимой, но и в будущем году, как базу для гардероба.

Представляем вашему вниманию самые актуальные тенденции с мировых подиумов.

Кожаные брюки

Главные дизайнеры модных домов представили нам большое разнообразие кожаных брюк на летний сезон, ключевой статус этого тренда стоит ожидать именно в осенне-зимний период. И это вполне закономерно: ведь летом в таких вещах нам жарко, в отличие от осени, когда без кожаных брюк просто не обойтись. Ведь они идеально встраиваются в любой гардероб: как в классический, так и в гардероб, состоящий из вещей топовых трендов. Кроме того, кожаные брюки неплохо сочетаются с офисным дресс-кодом.

Всем неравнодушным к этой тенденции рекомендуем обратить внимание на кожаные брюки-бананы или варианты свободного кроя. Впрочем, и скинни все еще в тренде, поэтому стройным девушкам можно приобрести очередную пару облегающих брюк из кожи.

Широкие брюки-палаццо

Мы всегда рады надеть такие брюки зимой и летом, а дизайнеры в этом сезоне просто без ума от этой тенденции. Они "озвучили" на подиуме модели в трендовых цветовых решениях.

Если опасаетесь переборщить с оверсайз-решениями, комбинируйте объемные брюки-палаццо с лаконичным верхом, например, облегающей водолазкой нейтрального цвета. В свою очередь, на талии можно сфокусироваться при помощи объемного пояса или заправить низ объемной рубашки или джемпера в брюки. Такие действия помогут вам создать гармоничный силуэт.

Классические брюки

Традиционно, это ключевая и самая функциональная вещь каждого сезона. Мы хорошо знаем, что эти брюки никогда не выходили из моды, а волна повального стремления к функциональному гардеробу делает такие модели настоящим must have сезона.

Стоит обратить внимание на слегка зауженные и прямые брюки с завышенной талией. Модные дома предлагают нам не только черные модели, но и всю палитру ярких и насыщенных природных и базовых оттенков.

Брюки в клетку

Мы хорошо помним, что клетка уже была актуальна несколько лет назад и многие из нас "запаслись" брюками и жакетами в этим принтом. Вот и пришло наше время! Теперь можно достать эти запасы из гардероба и дополнить актуальными единицами одежды. Клетка также будет импонировкать поклонникам строгого дресс-кода и классических образов.

К слову, мало кто готов представить классические брюки в клетку в гранжевых и других эксцентричных образах, а, между тем, клетка давно перестала быть "заложницей" офисных интерьеров и перекочевала в ключевые тренды осенне-зимнего сезона 2020-2021.

Брюки-бананы

В числе прочих трендовых решений сезона, "банановые" брюки, пожалуй, самые капризные. Однако "бананчики" прямого кроя можно удачно комбинировать с оверсайз-джемперами, рубашками и другим верхом.

Такие брюки-бананы станут универсальным дополнением к вашему гардеробу. Гармоничных пропорций можно добиться завышенной талией или акцентом в виде широкого пояса. Эти брюки можно подвернуть (как брюки чиносы). Это поможет вам показать окружающим ваши модные ботильоны или полусапожки. К слову, подвернутые канты по краям брюк помогут вам выглядеть более расслабленно и даже артистически небрежно.