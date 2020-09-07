Свадьба брата Кейт Миддлтон уже второй раз откладывается из-за коронавируса

Младший брат Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской, Джеймс Миддлтон, сообщил, что снова вынужден отложить свадьбу из-за пандемии коронавируса. Уже во второй раз. Об этом пишет Mirror.

Младший брат Кейт помолвлен со своей французской подругой Ализе Тевенет с 2019 года. Пара хотела незамедлительно пожениться, но коронавирус внес коррективы.

Первый раз они отменили свадьбу, потому что дата выпала на начало карантина, второй раз – потому что ситуация с коронавирусом все еще прояснилась в полной мере.

Инсайдер утверждает, что герцогиня Кембриджская очень расстроена.

32-летний Джеймс Миддлтон младший из детей четы Миддлтон. Он владеет компанией Boomf, предоставляющей услуги по производству персонализированных открыток. С Ализе, сотрудницей крупной корпорации он познакомился в членском Клубе Южного Кенсингтона. Причем помогла в этом его собака, кокер-спаниэль Элла: Ализе подошла ее погладить, а Джеймс, набравшись смелости, пригласил девушку выпить.

Отец Ализе, Жан-Габриель Тевене, уже рассказал журналистам, что его дочь влюбилась в брата герцогини благодаря его очарованию, и добавил, что Ализе "безумно счастлива" со своим избранником.

В Великобританию девушка переехала в 2013 году ради учебы в Лондонском университете королевы Мэри, где она получила магистерскую степень в инвестициях и финансах. Из общедоступных данных о ней известно, что в список ее увлечений входят горные лыжи, к тому же она свободно говорит на четырех языках — этому поспособствовало ее детство, проведенное в Чили, Индонезии и Бельгии.

Все фото: Instagram jmidy

Миддлтон долгое время страдал от клинической депрессии и ему даже пришлось оставить работу. От самоубийства, по его собственным словам, его спасли его собаки. Теперь он начал сотрудничать с благотворительной организацией Pets As Therapy ("Питомцы для терапии") — ее волонтеры с 1983 года навещают вместе с собаками и кошками заведения, где не держат домашних животных, в частности, школы и дома престарелых.