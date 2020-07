Wang и Saab. Кто шьет свадебные платья монаршим особам и первым леди

Vera Wang

Вера Эллен Вонг – пожалуй, одна из самых знаменитых дизайнеров свадебных платьев в мире. Основное ателье Веры расположено в Нью-Йорке – именно в Большое яблоко летают на примерку самые завидные и богатые невесты со всего мира.

Виктория Бекхэм в свадебном образе Vera Wang

В свою очередь, модный дом Vera Wang каждый сезон представляет новую свадебную коллекцию, которую, часто раскупают задолго до поступления в шоу-румы и салоны.

На протяжении многих лет дизайнер создает свадебные платья для самых знаменитых женщин планеты.Среди клиенток бывшей fashion- редактора американского Vogue числятся: Шэрон Стоун, Мишель Обама, Виктория Бекхэм, Ума Турман, Кейт Хадсон, Дженнифер Лопес и другие знаменитости категории А. Помимо классических белых свадебных платьев Вера создает подвенечные наряды в черном, вишневом и других цветах, далеких от классических решений.

Иванка Трамп в свадебном образе Vera Wang

Свое мастерство будущая дизайнер знаменитостей много лет оттачивала в ателье Ralph Lauren, на позиции штатного дизайнера бренда, после чего решила создать свою личную грандиозную fashion-историю.

Elie Saab

Elie Saab чуть ли не самый любимый дизайнер свадебных платьев знаменитостей. Особенно для селебрити, которые предпочитают решения, далекие от лаконичных. Главный офис марки находится в Бейруте. Также есть свои собственные мастерские в Париже и Милане.

Бренд основан в 1982 году ливанским дизайнером Эли Саабом. Желание создавать красивую одежду для женщин у дизайнера проявилось еще в детском возрасте, когда 6-летний мальчик начал рисовать первые эскизы, а несколько лет уже начал шить наряды для соседок.

Роуз Лесли в свадебном образе Elie Saab

На сегодняшний день бренд является одним из самых популярных в среде знаменитестей и наследниц миллионных состояний, когда они определяются с подвенечным нарядом или модным решением для выхода на красную дорожку.

В свадебном платье Elie Saab выходила замуж актриса Хилари Суонк, чей туалет оказался в разы дороже, чем сумма, озвученная в названии самого известного фильма с ее участием (подсказка: Million Dollar Baby!).

Хилари Суонк в свадебном образе Elie Saab

Ее примеру последовала актриса Роуз Лесли, когда выходила замуж за актера Кита Харрингтона. Стоит ли говорить, что наряд невесты в буквальном смысле создал атмосферу свадьбы звезд сериала "Игра престолов".

Carolina Herrera

Каролина Эррера – культовый венесуэльско-американский свадебный дизайнер, известная лаконичными нарядами и яркой цветовой палитрой. На протяжении многих десятилетий Каролина создавала свадебные платье для стильных первых леди: от Жаклин Кеннеди до Мишель Обама. Стоит ли говорить, что платья Carolina Herrera являются полной противоположностью нарядам Elie Saab.

Жаклин Кеннеди в свадебном образе Carolina Herrera

Дизайнерский талант Каролины успешно развивала ее бабушка, которая была частым гостем показов модных домов Balenciaga, Christian Dior и Lanvin и неоднократно брала с собой любимую внучку.

Оливия Палермо в свадебном образе Carolina Herrera

Каролина Эррера – лауреат престижных дизайнерских наград, таких как Золотая медаль испанского Института Королевы Софии, награда New York Award of Excellence, дизайнер года по версии Lifetime Achievement Award from the Council of Fashion Designers of America.

Alexander McQueen (Сара Бартон)

При жизни главы модного дома творчество бренда редко ассоциировалось со свадебными платьями. Зато после смерти культового творца многие знаменитости стали предпочитать подвенечные наряды именно от Alexander McQueen. Во многом благодаяря выбору будущей супруги принца Уильяма, которая решила отдать предпочтение именно платью McQueen, которое для нее создала директор модного дома Сара Бартон. К слову, платье Кейт Миддлтон до сих пор считается лучшим подвенечным нарядом XXI века. Копии свадебного платья Кейт до сих пор покупают невесты во всем мире!

Кейт Миидлтон в свадебном образе Alexander McQueen

В числе других знаменитых невест, которые выбрали в самый важный день наряд от знаменитого британского бренда, числятся Серена Уильямс, Джованна Батталья (фешн-редактор американского Vogue и W Magazine), принцесса София – супруга принца Швеции Карла Филиппа и многие другие селебрити и коронованные особы.

Джованна Батталья в свадебном образе Alexander McQueen

Jenny Packham

Дженни Пекхэм – на сегодняшний день одна из самых востребованных свадебных дизайнеров Великобритании в среде селебрити. Марка Jenny Packham известна преимущественно свадебными нарядами, которые часто выбирают знаменитости для брачных церемоний.

Хилари Дафф в свадебном образе Jenny Packham

Карьеру будущая дизайнер начала в 1988 году, причем, в отличие от многих ее коллег, Дженни Пекхэм изначально строила историю собственного модного дома. Поначалу она создавала исключительно свадебные и вечерние платья, затем появилась кэжуальная линия одежды, а сейчас дизайнер добавила линию аксессуаров и нижнего белья.

Среди ее знаменитых клиенток – Анджелина Джоли, Майли Сайрус, Дженнифер Энистон. К слову, ее модные образы мы часто видели на героине Ким Кэтролл в сериале «Секс и город».

Oscar de la Renta

Пожалуй, самый аристократичный бренд, представляющий линейки свадебных платьев. В США Оскара называют не иначе, как "звездный дизанер", ведь именно он проложил дорожку к невестам-селебрити, в то время как ранее у знаменитостей было принято заказывать свадебные платья в Париже или Милане.

Амаль Клуни в свадебном образе Oscar De La Renta на примерке

Кроме того, он, как и Каролина Эррера, выступал личным модельером всех первых леди США, начиная с Жаклин Кеннеди. В числе его клиенток были Нэнси Рейган, Лора Буш, Хилари Клинтон, Мишель Обама. Стоит ли говорить, что свадебное платье от Оскара считается признаком хорошего вкуса и принадлежности в высшим слоям общества в США. К слову, если вы все-таки решитесь заказать подвенечный наряд в одном из ателье дизайнера, вам придется занимать очередь минимум за полтора года!