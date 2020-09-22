В Netflix появится украинская озвучка

Две украинские студии звука, Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн", стали официальными партнерами стримингового сервиса Netflix и будут заниматься дублированием, транскрибированием и контролем качества продукции Netflix на украинском языке.

Об этом сообщается на сайте компании.

Обе студии получили наивысший партнерский статус – Gold. По мнению руководства Netflix они полностью соответствуют техническим стандартам, стандартам безопасности и даже требованиям по охране здоровья и обслуживания клиентов.

Сотрудничество украинских звуковых студий с Netflix стало возможным в рамках программы Netflix Post Partner Program, которая предусматривает партнерство с зарубежными студиями для адаптации контента на локальных уровнях.

Стриминговий сервис Netflix является одним из крупнейших сервисов развлечений в мире. По состоянию на апрель 2020 года, подписку на него оформили более 182 миллионов человек по всему миру.

Netflix предлагает просмотр фильмов, сериалов и шоу, как собственного производства, так и получивших лицензию. На нынешней телепремии "Эмми" Netflix получил рекордные 160 номинаций и 30 побед.

Напомним, стриминговый видеосервис Netflix снимает в Украине свой первый фильм. Кинолента будет называться "The Last Mercenary" ("Последний наемник"). Это комедийный боевик о политических интригах на государственном топ-уровне. Большая часть съемок состоится в Киеве. Среди главных актеров – Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.