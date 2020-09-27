Кот викингов и украинский левкой. Кошачьи истории из разных стран мира

Действие фантастического романа писательницы Конни Уиллис "Не считая собаки" происходит в 2057 году. К тому времени человечество пережило пандемию и научилось синтезировать вакцину к любому вирусу за три дня, открыло технологию путешествий во времени, но лишилось кошек, которые вымерли как вид.

"Цивилизации, где есть место кошкам, богаче и намного гуманнее тех, что лишены их ни с чем не сравнимого общества" Джордж Р. Р. Мартин, американский писатель-фантаст

Поначалу путешествиями во времени заинтересовались контрабандисты, которые хотели выносить из прошлого и продавать бесценные артефакты. Однако им это не удалось — временной континуум не позволял двигать ни одну деталь, чтобы не изменился ход истории. Технологию отдали историкам, и благодаря этому студенты, изучавшие различные периоды истории, проходили практику в прошлом, а ученые могли анализировать свойства временного континуума. Оказалось, что все же можно кое-что вынести из прошлого — то, чья гибель должна была случиться неминуемо. И вот один из сотрудников Оксфорда отправляется в викторианский XIX век с тайной миссией: спасать подлежащих к утоплению котят и переправлять их в 2057 год, чтобы в будущем университетские лаборатории могли снова развести этот вид животных.

В нашем времени кошкам вымирание не грозит. Этот вид люди одомашнили почти 10 тыс. лет тому назад, и он распространился по всему миру. Археологи находят останки кошек в самых разных местах и культурных слоях — от неолитических деревень Кипра до средневековых строений, куда замуровывали животных. Поэтому разные страны можно характеризовать не только по экономическому развитию или политическому устройству, но и по отношению к кошкам. Поскольку коты долго живут с людьми, их окружает множество верований — от почти обожествления до неприязни, ведь знаменитая примета о черной кошке, которая перебегает вам дорогу, распространена во многих странах. Так сложился двойственный образ кошки, одновременно являющейся символом крайней милоты и коварным хищником. Тем не менее в мире есть очень котолюбивые нации, для которых эти животные — почти члены семьи и объекты непрестанной заботы. Фокус рассказывает, какие точки земного шара имеют особенную кошачью историю и дали названия популярным породам котов.

Египет: священное животное

(Фото: Getty Images)

Самые знаменитые кошки древности жили в Египте, где эти животные были священными и почти обожествлялись. Многие боги древнеегипетского пантеона имели спутников-кошек, да и сами сфинксы, охраняющие пирамиды, изображались с головами кошек. Древние египтяне поклонялись, в частности, богине Баст с головой кошки, которая отвечала одновременно за плодородие, искусства и военное дело. В ее честь построили город Бубастис с храмом богини, куда ежегодно приходили сотни тысяч паломников. Также в священном городе устроили кошачьи кладбища — в древнем Египте умерших кошек можно было хоронить только там, в священном месте. Животных бальзамировали точно так, как и людей, и носили по ним траур 70 дней, как и по человеку. О том, насколько важными были кошки для египтян, свидетельствует легенда, повествующая, как в одном из сражений персидское войско во главе с царем Камбисом выставило живым щитом перед воинами кошек и других священных животных. Египтяне не посмели поднять на них руку и проиграли битву.

С покорением Египта Римом, дальнейшим запретом язычества и введением мусульманства кошек перестали считать символом божества. Однако и теперь в Египте относятся к кошкам бережно: по местным верованиям, если человек нанесет вред беззащитному животному, то бог его покарает.

Это поверье подтверждено законом: в Египте полагается штраф за жестокое обращение с животными, кроме того, в парламенте рассматривают статьи о криминальной ответственности за жестокость по отношению к четвероногим.

Япония: символ удачи

В отличие от древнего Египта, в Японии культ кошек живет и процветает. Страна восходящего солнца стала родиной двух самых знаменитых кошек в популярной культуре: персонажа Hello Kitty и статуэток Манеки-неко — кошек, которые качают лапкой и головой. Эти статуэтки — талисманы на удачу, поскольку, по японской легенде, однажды некий лорд искал убежище во время шторма и увидел, как кошка машет ему лапкой из-под дерева. Он двинулся к кошке и заметил, что в то место, где он только что стоял, ударила молния. С тех пор кошки Манеки-неко стали символом удачи и богатства, им посвящены несколько святилищ и храмов в Японии.

Неплохо живется в стране и обычным живым кошкам. В Японском архипелаге есть несколько островов, которые называют кошачьими, поскольку там живет больше животных, чем людей. Один из них — Таширохима, популярное туристическое место, население которого составляет 25% людей и 75% — кошек. Их завезли сотни лет назад, когда остров был одним из центров производства шелка. С течением времени производство хирело, людей становилось меньше, а кошек, за которыми тщательно ухаживали, — больше. Теперь на Таширохиме есть лишь пара деревень, но также храм кошки, мини-отель, где можно остановиться, и масса животных, прохаживающихся по океанскому берегу. Местные рыбаки говорят, что могут предсказать, хорошим ли будет улов, наблюдая за поведением животных.

Великобритания: хозяин в доме

"Для англичан держать домашних животных — это не так хобби, как образ жизни, им отдают весь дом. Животным оказывается гораздо больше внимания, любви, благодарности и поддержки, чем детям. Часто и еда им достается более качественная", — отмечает британский антрополог Кейт Фокс в книге "Наблюдая за англичанами". Жители островов — одна из наиболее котолюбивых наций в мире. В отличие от континентальной Европы, где в Средневековье кошек сжигали вместе с ведьмами, в Уэльсе, к примеру, калечить или тем более убить кота было преступлением и наказывалось штрафом. Собственно, Королевское общество по защите прав животных было основано в 1824 году, на 50 лет раньше, чем Королевское общество защиты прав детей.

По мнению Кейт Фокс, такая зацикленность на домашних животных обусловлена менталитетом. Поскольку британцы — интроверты и друг друга недолюбливают, то потребность в коммуникации реализуют с котиками и собачками. Как пишет исследовательница, часто отношения с домашним животным у британцев гораздо искреннее и сердечнее, чем с родственниками. Британцы уважают потребности своих животных: по статистике, до 90% их хозяев позволяют своим котам гулять на улице, чтобы они не потеряли инстинктов. В этом у британцев вечный спор с американцами, предпочитающими держать кошек в доме и подрезающими им когти.

Украина: экзотический цветок

Породистых животных, в том числе котов, принято называть по стране их возникновения. Такие породы как британские короткошерстные или турецкие длинношерстные ангоры давно известны и популярны. У нас тоже есть национальная порода кошек — украинский левкой, созданная недавно и пока борющаяся за международное признание. Эту породу вывела Елена Бирюкова, эксперт-фелинолог из Киева, в начале 2000-х. Украинский левкой выглядит экзотически: это бесшерстное или крайне короткошерстное животное с особенной вислоухостью, когда к голове прижимается не все ухо, а повисает лишь его верхняя часть, как у цветка левкоя. Чтобы вывести породу, Елена Бирюкова воспользовалась не выведенными, а природными мутациями. Эксперт взяла для разведения донского сфинкса и шотландских вислоухих кошек и вывела с нуля абсолютно новую породу. "Украинский левкой задуман отличным от обеих изначальных пород. Он гибок, элегантен, более растянут по корпусу, чем обе породы-родоначальницы, он забавнее донского сфинкса и "скоттиш фолда", имеет более длинный, плоский череп", — рассказывает Елена Бирюкова. По словам эксперта, эта порода достаточно неприхотлива, однако нуждается в особенном уходе: поскольку кошки бесшерстные, то их нужно оберегать от сквозняков, чтобы не простыли, и от жары, чтобы они не получили ожог, а также регулярно купать и смывать секрет с кожи, который они выделяют особенно интенсивно.

Турция: всеобщий любимец

Одна из турецких пословиц гласит: "Если вы убили кота, то нужно построить мечеть, чтобы добиться божьего прощения". Бережное отношение к кошкам в этой стране обусловлено прежде всего исламом. Согласно житию пророка Мухаммада, он отрезал полу своего плаща, чтобы не тревожить кошку, которая на ней уснула. В другой легенде на пророка напала ядовитая змея, и кошка, сразившись с ней, спасла ему жизнь. В ответ Мухаммад одарил кошку способностью всегда падать на лапы.

Те, кто бывал в Стамбуле, знают, что в городе живут сотни тысяч котов, которые чувствуют себя привольно. Их кормят горожане и туристы, а местные власти построили животным небольшие домики, чтобы они могли укрываться в холодную погоду. Одна из таких кошек поселилась в главном храме города, Айя-Софии, и даже имеет собственный блог с фотографиями, сделанными посетителями. Еще один знаменитый кот Стамбула жил в районе Кадыкёй. В округе его прозвали Томбили, "кот-толстячок", так хорошо его кормили хозяева и все желающие. В 2016 году он умер, и для его почтения стамбульцы написали петицию, чтобы в районе поставили коту памятник. Ее подписали 17 тыс. человек, статую торжественно открыли 4 октября, на Всемирный день животных, и это событие транслировали по турецкому телевидению.

Норвегия: кот викингов

Скандинавы — котолюбивые люди. К примеру, в пятимиллионной Норвегии живут более 770 тыс. этих животных — по одному коту на семь норвежцев. Популярную в стране породу, норвежского лесного, называют котом викингов. Считается, что воины древности брали их с собой в походы в качестве корабельных котов.

Современные норвежцы тщательно заботятся о своих домашних питомцах, более того, они обязаны это делать, поскольку в стране действует Акт о благополучии животных. Согласно этому документу владельцы котов должны обеспечивать питомцам качественное питание, защиту от инфекций и травм, а также дрессировать таким образом, чтобы не ущемлять их здоровье и благополучие. Кроме того, Акт предусматривает, что норвежцы должны обеспечивать животному пространство для отдыха и активности, в том числе поощрять природные повадки, а это означает сохранение его охотничьего инстинкта. Потому норвежские котовладельцы регулярно организовывают своим котам медосмотры, вакцинируют их и покупают защитные препараты от насекомых. Отправляясь в пешее путешествие на природу, норвежцы часто берут с собой и кота. Кроме того, в стране действует программа страхования домашних животных.