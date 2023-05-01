Дева Кассель опубликовала новую серию откровенных снимков

Авторами снимков стал фэшн-фотограф Николас Фолс. А отец Девы уже опубликовал восторженный комментарий.

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, опубликовала в соцсетях серию откровенных снимков топлесс.

Фотосессия авторства фэшн-фотографа Николаса Фолса вызвала бурную реакцию, ведь Дева Кассель позировала на пляже с обнаженной грудью и демонстрировала небритые подмышки, что явно стало новым трендом в последнее время.

Дева Кассель снялась в стильной фотосессии

Один из первых комментариев оставил главный фанат Девы – ее отец. Венсан Кассель написал комментарий с одним словом "Дева!" и оставил смайлик в виде сердечка.

Дева Кассель опубликовала новую серию фото Фото: Instagram d.casseluxxi Дева Кассель опубликовала новую серию фото Фото: Instagram d.casseluxxi

Восторженный смайлик оставила в комментариях и его, по слухам, бывшая супруга Тина Кунаки. Она всегда хорошо ладила с Девой и они часто проводили время вместе.

Ранее Дева Кассель снялась в рекламной кампании духов Dolce Violet из линейки Dolce от Dolce & Gabbana, станцевав на улицах Милана. И появилась в изумрудных украшениях на обложке швейцарского журнала Schön.

Дева Кассель на обложке глянца

Но дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя решила не ограничиваться только модельной карьерой, а решила повторить творческий путь своей матери и сняться в кино.

Дева снимется в фильме итальянского режиссера Лауры Лучетти "Прекрасное лето".

Действия фильма будет происходить в Турине в 1938 году на фоне последующего вступления Италии фашистской эпохи во Вторую мировую войну.

Картина основана на романе итальянского писателя Чезаре Павезе "Поместье Ла Белла", который в 1950 году получил престижную итальянскую литературную премию Premio Strega.

18-летней Деве Кассель досталась роль натурщицы Амелии.

Моника Белуччи дебютировала в кино куда позже, чем ее дочь – в 26 лет она снялась в итальянском фильме "Жизнь с детьми" режиссера Дино Ризи.

На сегодняшний день в ее фильмографии более 70 картин.

Напомним, ранее стало известно, что отец Девы, актер Венсан Кассель, разошелся со своей женой Тиной Кунаки, которая младше его на 30 лет. Он удалил все ее фото из своих соцсетей и не поздравил ее с днем рождения.