Дочь Моники Белуччи в кружевном бюстгальтере станцевала на улицах Милана (видео)

Девушка представила новый аромат от Dolce&Gabbana Dolce Violet, который является воплощением оптимизма, радости и свободы.

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18-летняя дочь итальянской актрисы и модели Моники Белуччи и французского актера Венсана Касселя Дева Кассель продолжает семимильными шагами покорять модный олимп. 18-летняя девушка появилась в эффектной рекламе аромата Dolce Violet от Dolce&Gabbana, а видеоролик уже можно увидеть на официальном аккаунте модного дома в Instagram.

На опубликованніх кадрах Дева – вся в черном: на ней черное кружевное бра, такого же цвета мини-юбка, кожаная куртка-косуха и массивные черные ботинки с металлическими деталями. В качестве аксессуара – широкий чокер золотистого цвета. Девушка надевает наушники и, погружаясь в музыку, танцует на улицах Милана, не обращая внимания на людей вокруг. В какой-то момент она останавливается, оглядывается и продолжает дальше танцевать.

"Моя обожаемая любовь", — прокомментировал ролик ее отец Венсан Кассель.

2023 год выдался для юной Девы очень продуктивным. Она успела не только сняться в рекламе духов, но и приняла участие в Неделях моды в Париже и Милане, представив вещи из коллекций Dolce&Gabbana и Coperni.

В марте Дева снялась в нижнем белье для обложки журнала Wonderland Magazine, а также позировала в кружевных комплектах и роскошных сексуальных платьях на страницах издания. Мать юной красавицы Моника Белуччи прокомментировала пост дочери, оставив эмодзи в виде сердечек.

Ранее Фокус писал, что Дева Кассель появилась на показе Dior в Мумбаи, позируя на красной дорожке в роскошном платье от этого же бренда. Девушка уже не первый год является амбассадором люксового французского дома моды.